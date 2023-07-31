Подмосковье 31 июля 2023, 16:20 Андрей Воробьев: 129 новых школ и детских садов откроют к сентябрю в Подмосковье Пресс-служба губернатора Московской области

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Жители Подмосковья увидят 129 новых школ и детских садов ко Дню знаний. Это и построенные, и капитально отремонтированные учебные центры. Губернатор Андрей Воробьев поручил главам городских округов внимательно отнестись к тому, чтобы все сделали «на должном уровне».

«Продолжаем готовиться к новому учебному году — достраиваем или заканчиваем ремонт в школах и детских садах. К 1 сентября введем 129 образовательных объектов», — подчеркнул Воробьев.

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Каждый год в Московской области ремонтируют от 62 до 65 школ из 1,5 тысячи, которые работают в регионе.

«Остался уже месяц до учебного года. Большая тема, актуальность которой не уменьшается, — капитальный ремонт. Также ежегодно мы сдаем порядка 30 новых школ», — отметил глава Подмосковья.

К началу сентября в 17 городских округах Подмосковья откроют 23 новые школы. Одна из самых крупных во всем регионе — в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

Вместе с тем новые школы введут в Рузе, Красногорске, Коломне, Истре, Мытищах и не только.

Один из самых масштабных проектов, например, — строительство уникального лицея для будущих инженеров и айтишников в Истре.

«По данному вами поручению, Андрей Юрьевич, перенесли сдачу Технолицея имени Долгих с 2024 на 2023 год. В его составе уже завершены все работы по детскому саду. До конца недели введем и со следующей начнем передачу помещений классов основной школы», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Лицей откроют досрочно, он станет большим образовательным кластером в Московской области. На одной территории разместят школу, детский сад, кампусы для проживания, стадион, а предметы будут изучать на двух языках: русском и английском.

К сентябрю в Подмосковье капитально отремонтируют 63 школы и три колледжа. Откроют 13 новых детских садов, которые примут 3,7 тысячи воспитанников. Это дошкольные центры в Королеве, Ленинском округе, Одинцове, Мытищах, Серпухове, Котельниках, Ступине, Люберцах и Волоколамске.

Кроме того, ко Дню знаний завершится капитальный ремонт 27 детских садов.

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