Подмосковье 17 июня 2023, 01:30 Ежегодная выставка племенных животных состоится в Подмосковье 23 июня Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В национальном конном парке «Виват, Россия!» в деревне Орлово в Ленинском округе пройдет выставка племенных животных. Мероприятие «Звезды Подмосковья — 2023» начнется 23 июня в 10:00, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

«Ежегодная выставка привлекает внимание общественности и дает возможность увидеть достижения сельскохозяйственных организаций и определить лучших. Кроме того, это способ поощрить специалистов племенных хозяйств за успехи в селекционно-племенной работе по улучшению пород крупного рогатого скота», — рассказал министр Владислав Мурашов.

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На мероприятии выберут лучшую корову выставки по молочной продуктивности, по пожизненной молочной продуктивности, а также бригадира, ветеринарного врача, зоотехника, селекционера и лучшее оформление стенда.

На выставке покажут лучших сельскохозяйственных животных из племенных хозяйств Московской области, например крупный рогатый скот голштинской, черно-пестрой, айрширской, герефордской пород и птиц различных пород.

Желающие принять участие в выставке смогут позвонить по телефонам: 8 (496) 514-70-26, добавочный 105 или 8 (496) 514-73-35, добавочный 106.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с гендиректором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Теперь подмосковные сельхозпроизводители смогут обновлять парк техники и реализовывать крупные инвестпроекты на условиях льготного лизинга.

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