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    09 декабря 2020, 12:32

    Почти 2,7 тысячи семей с детьми-инвалидами получили ежегодную выплату в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Московской области ежегодную выплату 13 020 рублей получили почти 2,7 тысячи семей, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.
    Почти 2,7 тысячи семей с детьми-инвалидами получили ежегодную выплату в Подмосковье

    Выплату получают семьи, в которых доход на одного человека ниже 1,5 прожиточного минимума — 20 263 рублей. Ее дают, если ребенок учится в образовательных учреждениях Подмосковья или на дому.

    Выплату предоставляют для приобретения питания и одежды ребенку на период его обучения

    Ирина Фаевская.

    Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Там потребуется представить несколько документов.

    Среди них паспорт, свидетельство о рождении ребенка и справка о подтверждении обучения инвалида, выданная в образовательном учреждении.

    Также необходимы документы со сведениями о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

    С начала года общая сумма выплат составляет около 35,1 миллиона рублей — ее получили уже 2693 семьи

    Ирина Фаевская.

    Ранее она рассказала, что с начала года в Подмосковье выплатили пособия по безработице на 8,1 миллиарда рублей.