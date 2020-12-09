Почти 2,7 тысячи семей с детьми-инвалидами получили ежегодную выплату в Подмосковье

В Московской области ежегодную выплату 13 020 рублей получили почти 2,7 тысячи семей, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом рассказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Выплату получают семьи, в которых доход на одного человека ниже 1,5 прожиточного минимума — 20 263 рублей. Ее дают, если ребенок учится в образовательных учреждениях Подмосковья или на дому.

Выплату предоставляют для приобретения питания и одежды ребенку на период его обучения Ирина Фаевская.

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Там потребуется представить несколько документов.

Среди них паспорт, свидетельство о рождении ребенка и справка о подтверждении обучения инвалида, выданная в образовательном учреждении.

Также необходимы документы со сведениями о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.

С начала года общая сумма выплат составляет около 35,1 миллиона рублей — ее получили уже 2693 семьи Ирина Фаевская.

Ранее она рассказала, что с начала года в Подмосковье выплатили пособия по безработице на 8,1 миллиарда рублей.