Почти 2,7 тысячи семей с детьми-инвалидами получили ежегодную выплату в Подмосковье
Выплату получают семьи, в которых доход на одного человека ниже 1,5 прожиточного минимума — 20 263 рублей. Ее дают, если ребенок учится в образовательных учреждениях Подмосковья или на дому.
Выплату предоставляют для приобретения питания и одежды ребенку на период его обучения
Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Там потребуется представить несколько документов.
Среди них паспорт, свидетельство о рождении ребенка и справка о подтверждении обучения инвалида, выданная в образовательном учреждении.
Также необходимы документы со сведениями о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления.
С начала года общая сумма выплат составляет около 35,1 миллиона рублей — ее получили уже 2693 семьи
Ранее она рассказала, что с начала года в Подмосковье выплатили пособия по безработице на 8,1 миллиарда рублей.