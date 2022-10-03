Ежегодная Покровская ярмарка пройдет в Раменском 9 октября | 360°

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Ежегодная Покровская ярмарка пройдет в Раменском 9 октября

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В селе Карпово Раменского городского округа свои гостеприимные двери откроет ежегодная Покровская ярмарка. Ожидается, что в этом году масштабное мероприятие проведут в благотворительных целях. Всю выручку направят на поддержку жителей Донбасса и военных, которые сейчас отстаивают честь нашей Родины. Для них закупят и передадут все необходимое.

Стилизованное пространство даст возможность сделать яркие и красочные фотографии. Программа праздника тоже обещает быть очень насыщенной, особенно для самых младших его гостей.

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Пройдут концерты и конкурсы, для самых активных — спортивные соревнования. На ярмарке будут работать аттракционы, можно будет покататься на лошадях, научиться стрелять из лука и арбалета, посетить творческие мастер-классы, побывать в контактном зоопарке и на гастрономической ярмарке с дегустацией. Гвоздем станет уха и каша на полевой кухне.

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