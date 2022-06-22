Ежегодная патриотическая акция прошла в Раменском

Каждый год 22 июня в 4 часа утра ветеранские, молодежные и общественные организации Раменского округа приходят на площадь Победы, чтобы почтить память воинов-земляков, павших за Родину на полях сражений в годы ВОВ. Патриотическая акция «На рассвете» прошла и в этом году.

Источник фото: телеканал «360»

На площади собрались кадеты школы № 8, участники военно-патриотического клуба «Высота» и поискового отряда «Облака», студенты Раменского колледжа, члены Молодежного парламента и Раменского молодежного центра. С приветствием и напутственным словом к собравшимся обратился глава Раменского Виктор Неволин.

Источник фото: телеканал «360»

Акция «На рассвете» проводится уже 14 лет подряд. И с каждым годом она собирает все больше участников. В этот раз на площади собралось около ста человек.