Подмосковье 08 апреля 2024, 18:00 Ежегодная конференция садоводов прошла в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Традиционная ежегодная конференция садоводов прошла в Солнечногорске в преддверии дачного сезона. На ней обсудили предложенные правительством правотворческие инициативы, проблематику земельно-имущественных отношений, газификацию садовых некоммерческих товариществ в пределах населенных пунктов и другие вопросы.

Организатором выступил руководитель отделения Союза садоводов России по городскому округу Солнечногорск Игорь Коновалов. В собрании участвовали заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков, руководитель регионального отделения Союза садоводов России Людмила Бурякова, председатель местного Совета депутатов Марина Веремеенко, заместитель главы городского округа Солнечногорск Марина Маннапова, исполняющая обязанности директора Химкинского филиала ГБУ «Московское областное БТИ» Анжела Ковалева, член экспертного Совета Мособлдумы Федор Мезенцев, представители местных отделений «Росреестра», «Роскадастра», «МосЭнергоСбыта», «Россетей», «ЭкоПромСервиса», ОМВД, областного лесничества и профильных управлений администрации округа.

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Заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков доложил о ключевых решениях Правительственной комиссии по вопросам развития садоводства и огородничества с участием вице-премьера России Виктории Абрамченко. Он отметил, что в настоящее время на портале госуслуг тестируется сервис «Цифровое СНТ», который упростит проведение собраний дачников. Также Лавряков рассказал, что прорабатываются поправки в закон о регистрации права на имущество общего пользования: планируется, что право на него будет возникать, как для собственников в многоквартирных домах, в силу закона. Спикер отметил, что правительство Московской области ведет сбор информации о проблемах при оформлении земель общего пользования. Они будут обобщены и вынесены на обсуждение на федеральном уровне для возможного последующего внесения изменений в законодательство Российской Федерации. Также он подчеркнул, что в регионе планируют утвердить меры поддержки садоводческих объединений.

«Московская областная Дума предложила на законодательном уровне утвердить меры поддержки садовых некоммерческих товариществ, определить орган государственной власти Московской области, который будет этим заниматься и наделен соответствующими полномочиями», — отметил заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

Руководитель регионального отделения Союза садоводов России Людмила Бурякова рассказала о возможности обустройства контейнерных площадок за пределами территории ведения садоводства и огородничества для тех садовых некоммерческих товариществ, где нет места под такую площадку или невозможен проезд для машин регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Также она напомнила, что решение об оплате за твердые коммунальные отходы «по нормативу» или «по факту» принимаются самим садовым некоммерческим товариществом.

Помимо этого, на конференции обсудили газификацию садоводческих объединений в пределах населенных пунктов, тарифы на электроэнергию, раздельный сбор отходов и другие важные для дачников темы. Во второй части председатели и члены правлений садовых некоммерческих товариществ смогли задать ответственным лицам и профильным специалистам интересующие их вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что более 280 дополнительных контейнеров для мусора установили в регионе за три дня.

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