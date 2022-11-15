Подмосковье 15 ноября 2022, 18:29 Ежегодная елка в Crocus City Hall соберет все звездные бренды телеканала «МУЛЬТ» «Елку телеканала МУЛЬТ» покажут в Crocus City Hall на каникулах

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На новогодних каникулах, с 24 декабря по 7 января, в Crocus City Hall традиционно будут показывать «Елку телеканала Мульт». В этом году ежегодное шоу для всей семьи приобретет небывалый размах, и зрители увидят еще больше любимых героев. Все звездные бренды детского канала «МУЛЬТ» соберутся на одной сцене.

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Действие развернется в Мультимире, где соберется сильная и дружная команда: Сказочный патруль, Кощей, Ми-ми-мишки, Лео и Тиг, Кошечки-Собачки и, конечно, Дед Мороз. Тех, кто придет посмотреть шоу, ждет яркое путешествие в мир мультипликации — со зрелищными спецэффектами и увлекательными интерактивными играми.

Создатели шоу — лидер индустрии семейных развлечений, продюсерский центр «Седьмая Радуга», ВГТРК и канал «МУЛЬТ». В грандиозной постановке воплотится весь 25-летний опыт работы «Седьмой Радуги». К созданию шоу привлекли профессионалов высочайшего класса. Благодаря им в постановке задействуют современные сценические технологии и фантазийные костюмы.

Новогоднее представление в Crocus City Hall уже получило репутацию самой масштабной и высокобюджетной детской елки в России. Это звание неизменно подтверждают звездные гости, тысячи счастливых отзывов в соцсетях и самые высокие строчки в рейтингах столичных новогодних развлечений.

В портфолио команды «Елки в Крокусе» — около 800 шоу, которые посетили свыше 6,5 миллионов человек.

Билеты на новое шоу уже можно купить на сайте по привлекательной цене — только до конца октября на них действует специальная скидка.

Продюсерский центр «Седьмая Радуга» — лауреат премии «Эмоция» в номинации «Симпатия года за самую профессиональную подготовку проекта» (2007) и премии Kudago.ru в категории «Лучшее детское мероприятие» (2015).