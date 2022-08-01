Ежегодная акция «Районы-кварталы» с музыкой и подарками прошла в Электростали

В Электростали прошло масштабное мероприятие, которое привлекло жителей самых разных возрастов. В парке «Восточный» провели акцию «Районы-кварталы», с музыкой, занимательными конкурсами и подарками. Развлечения по душе могли найти любители как активного, так и спокойного отдыха.

Детям очень понравилось соревноваться в рисовании, игре в гольф и кручении обруча на талии. Некоторые смогли превратиться в супергероев — их разукрасили мастера по аквагриму. Можно было проявить и собственные таланты. Варвара Богуславец, например, самостоятельно делает дизайн интерьера для кукольных домиков.

«Мы представляем кукольную мебель — вот миниатюра. Мы все делаем своими руками. Очень люблю что-то делать своими руками. Увлекательно очень. И оно затягивает и приятно», — поделилась Варвара Богуславец.

Акция давно уже стала ежегодной, она проводится почти 15 лет. За это время горожане и гости Электростали успели ее полюбить и часто выходят в парк, чтобы познакомиться поближе и приятно провести время.

«Самая главная цель — это объединить людей. Потому что мы иногда живем в одном дворе и друг друга не знаем. А здесь такая дружелюбная обстановка, что можно познакомиться, пообщаться и найти новых друзей. Почему бы нет», — рассказывает Виктория Ковалева, заместитель директора Молодежного центра.

В завершение вечера прошел большой концерт, в котором принимало участие множество творческих коллективов. Они продемонстрировали свои таланты и порадовали гостей парка.