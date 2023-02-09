Подмосковье 09 февраля 2023, 15:37 Ежедневную зимнюю обработку дорог наладили в 78 деревнях Чехова

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В 78 деревнях Чехова ежедневно проводится обработка дорог. Это позволяет передвигаться по ним безопасно, сообщил председатель совета депутатов Михаил Собакин.

Работы проводят в рамках программы губернатора Московской области «Дороги Подмосковья».

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«Стремиловский территориальный отдел сельского поселения обслуживает 78 деревень. Задействовано 12 единиц техники», — сообщил мастер Стремиловского территориального отдела сельского поселения МБУ «Чеховское благоустройство» Виталий Болгов.

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По его словам, трассы обрабатываются песко-соляной смесью с 8:00 до 17:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию дорог в регионе направят порядка 16 миллиардов рублей. Также в области действуют такие проекты, как «Свободный переезд», «Удобный поворот», «Безопасный переход» и другие.

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