Ежедневное заражение коронавирусом и госпитализации снизились в Подмосковье

Ежедневное количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Подмосковье начало снижаться. На спад пошло и количество госпитализаций. Об этом губернатору области Андрею Воробьеву доложила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«За прошедшую неделю прирост зараженных коронавирусом составил 4%, ежедневное количество выявленных случаев в среднем в сутки снизилось на 15%. За неделю ежедневная госпитализация снизилась почти на 15%. Мы уже сократили почти на две тысячи количество коек, на этой неделе еще порядка двух тысяч планируем закрыть», — сказала она.

Что касается прироста и темпа вакцинации, то сейчас провакцинированы чуть более 2,7 миллиона человек. За неделю двумя компонентами привились более 400 тысяч человек. Общий тем первым и вторым компонентом сохраняется на высоком уровне.

«Общее количество вакцинаций вторым компонентом в неделю достаточно вырос сильно по сравнению с первой неделей, тогда как первым компонентом снижается. Именно первый компонент дает нам выполнение показателя, который мы должны достичь до 1 сентября, — мы должны привить 60% взрослого населения», — объяснила Стригункова.

По ее словам, самые низкие показатели в Воскресенске — меньше 60%, Раменский — 61%, Королев — 64,5%, Клин — 66%, Пушкинский — 65,5%. Среди малых городских округов это Лобня с 51,4%, Краснознаменск — 53,7%, Лыткарино — 56,4%, Шаховская — 56,6%.

«Я прошу глав городских округов продолжить информационную кампанию особенно в этих территориях, в том числе и о темпах вакцинации», — сообщила министр.