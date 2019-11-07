  • Еж — талисман БК «Химки». Кто он на самом деле?

    07 ноября 2019, 16:13

    Ольга Крылова

    Каково это — быть талисманом любимой команды, знает Георгий Сухоруков. Вот уже 13 лет он в костюме ежа развлекает болельщиков и воодушевляет игроков БК «Химки».
    Еж — талисман БК «Химки». Кто он на самом деле? | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

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    Будучи школьником Георгий Сухоруков и сам играл в баскетбол, но первая травма в седьмом классе отбила интерес к спорту. Только спустя 13 лет он заболел этим видом спорта по-новому — в качестве болельщика БК «Химки», а потом стал символом клуба. Но прежде чем превратиться в ежа, ему пришлось попрыгать. В прямом смысле этого слова.

    «Когда открывался этот баскетбольный центр, здесь был символ мяч. И я в этом мяче летал под купол, вверх 12 метров в высоту я прыгал полтора года мячиком», — рассказал Георгий Сухоруков.

    Еж — талисман БК «Химки». Кто он на самом деле? | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Поначалу его мучили клаустрофобия и ревность к своему персонажу. Но с годами Георгий стал c Ежом одним целым. Еж даже стал для мужчины спортивным мотиватором: чтобы легко было танцевать в костюме, Георгий похудел на 18 килограмм.

    Работать талисманом оказалось не очень просто. Каждую игру Георгий сбрасывает четыре килограмма. Мужчина признается, что иногда ему хочется все бросить, но любовь болельщиков подкупает.

    Еж — талисман БК «Химки». Кто он на самом деле? | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Но если Еж вдруг все-таки решит уйти на пенсию, то замена у него уже есть. Дочка Георгия Настя поддерживает своего папу во всем.

    «Я думаю, это прикольно, потому что получается, я — маленький ежик. И это классно», — сказала девочка.

    Еж — талисман БК «Химки». Кто он на самом деле? | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

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    В Химках Георгия Сухорукова знают и как режиссера-постановщика. В местном доме культуры он ставит новогодние спектакли. Сейчас проходят репетиции сказки «Морозко». Георгий называет себя Карабасом-Барабасом. Правда, ничего общего с этим персонажем у него нет.

    «Если ты приходишь не выспавшаяся, уставшая, ты буквально поработаешь с этим человеком три минуты и заряжаешься каким-то мощным зарядом, и сил хватает на всю репетицию», — поделилась актриса Юлия Баркалова.

    Еж — талисман БК «Химки». Кто он на самом деле? | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    После репетиции в театре Георгия спешит на еще одну — в школу актерского мастерства. Здесь он и педагог, и режиссер, и сценарист. Постановки его воспитанников не раз отмечали на конкурсах и фестивалях.

    Еж — талисман БК «Химки». Кто он на самом деле? | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    Тем временем у БК «Химки» появился новый еж. Но Георгий не переживает, ведь ни танцевать, ни заряжать болельщиков энергией он не умеет. Зато теперь баскетбольный клуб находится под двойной защитой семь дней в неделю, а значит, у «Химок» есть все шансы стать номером один.

    Еж — талисман БК «Химки». Кто он на самом деле? | Изображение 7
    Источник фото: телеканал «360»