Каково это — быть талисманом любимой команды, знает Георгий Сухоруков. Вот уже 13 лет он в костюме ежа развлекает болельщиков и воодушевляет игроков БК «Химки».

Источник фото: телеканал «360»

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Будучи школьником Георгий Сухоруков и сам играл в баскетбол, но первая травма в седьмом классе отбила интерес к спорту. Только спустя 13 лет он заболел этим видом спорта по-новому — в качестве болельщика БК «Химки», а потом стал символом клуба. Но прежде чем превратиться в ежа, ему пришлось попрыгать. В прямом смысле этого слова.

«Когда открывался этот баскетбольный центр, здесь был символ мяч. И я в этом мяче летал под купол, вверх 12 метров в высоту я прыгал полтора года мячиком», — рассказал Георгий Сухоруков.

Источник фото: телеканал «360»

Поначалу его мучили клаустрофобия и ревность к своему персонажу. Но с годами Георгий стал c Ежом одним целым. Еж даже стал для мужчины спортивным мотиватором: чтобы легко было танцевать в костюме, Георгий похудел на 18 килограмм.

Работать талисманом оказалось не очень просто. Каждую игру Георгий сбрасывает четыре килограмма. Мужчина признается, что иногда ему хочется все бросить, но любовь болельщиков подкупает.

Источник фото: телеканал «360»

Но если Еж вдруг все-таки решит уйти на пенсию, то замена у него уже есть. Дочка Георгия Настя поддерживает своего папу во всем.

«Я думаю, это прикольно, потому что получается, я — маленький ежик. И это классно», — сказала девочка.

Источник фото: телеканал «360»

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В Химках Георгия Сухорукова знают и как режиссера-постановщика. В местном доме культуры он ставит новогодние спектакли. Сейчас проходят репетиции сказки «Морозко». Георгий называет себя Карабасом-Барабасом. Правда, ничего общего с этим персонажем у него нет.

«Если ты приходишь не выспавшаяся, уставшая, ты буквально поработаешь с этим человеком три минуты и заряжаешься каким-то мощным зарядом, и сил хватает на всю репетицию», — поделилась актриса Юлия Баркалова.

Источник фото: телеканал «360»

После репетиции в театре Георгия спешит на еще одну — в школу актерского мастерства. Здесь он и педагог, и режиссер, и сценарист. Постановки его воспитанников не раз отмечали на конкурсах и фестивалях.

Источник фото: телеканал «360»

Тем временем у БК «Химки» появился новый еж. Но Георгий не переживает, ведь ни танцевать, ни заряжать болельщиков энергией он не умеет. Зато теперь баскетбольный клуб находится под двойной защитой семь дней в неделю, а значит, у «Химок» есть все шансы стать номером один.