Европейская практика не чужда. Жители Подмосковья активно разделяли мусор в 2019 году

Конец года — прекрасное время подвести итоги мусорной реформы. Сколько мусоросжигательных заводов появится, и что там будет гореть? Сколько полигонов закрыли, насколько популярен раздельный сбор мусора в Московской области? Сколько мусора мы сможем переработать в 2030 году — расскажет телеканал «360».

Около 14 000 свалок разбросано по России. Цифра не маленькая. Но за последний год многое поменялось.

«То, что касается переработки отходов, использования технологий замкнутого цикла, вторичного использования сырья, раздельного сбора мусора — это, скорее, исключение, чем правило. У нас два соседних региона. В одном может эта тематика быть реализована, а в другом про нее даже не слышали. Там нет ни одного контейнера для отдельных фракций, а регионы вот рядом друг с другом находятся», — сказал Владимир Бурматов, председатель Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды.

В Подмосковье в этом направлении работают и активно популизируют. По данным Министерства ЖКХ, на территории региона организовано 13 тысяч площадок с контейнерами для раздельного сбора мусора. Однако никто не ожидал, что нужно их иметь, в идеале, больше 20 тысяч. Жителям региона не чужда европейская практика.

«Мы рассчитывали, что нам понадобится 43 тысячи контейнеров, а нам надо 90 тысяч. Мы не рассчитывали, что жители Московской области будут так активно разделять мусор», — сказал Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области.

Эта практика позволяет не плодить полигоны, а отправлять отходы на переработку. К слову, до конца года в области закроют 28 из 39 мусорных полигонов, часть из них рекультивируется, часть перебирается и перерабатывается. Все, что раньше на них хранилось, будет уходить либо на вторсырье, либо в один из четырех мусоросжигательных заводов, которые планируют к запуску на территории региона. Кстати, про них Владимир Владимирович рассказал отдельно. Сжигать там будут только то, что невозможно пустить на вторсырье и компостирование или энергоутилизацию.

Источник фото: телеканал «360»

«Мировая практика, европейская практика — запрет на сжигание того, что еще можно в принципе переработать», — сказал Владимир Бурматов, председатель Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды.

Энергоутилизация — это выработка из отходов электричества или тепла, которые будут направляться на нужды ближайших территорий. Все просто. Так что на сжигание будет уходить совсем малый процент отходов. Все, как многие хотят по-европейски.

«У нас на заседании вы не увидите пластиковых бутылок, только стекло, у нас нет пластиковых стаканчиков на заседании комитета, только бумажные. На каждом этаже стоят боксы для использованных батареек, потому что это тоже серьезное зло. Мы не делаем иллюзии из того, что мы все победим и сделаем, но начинать надо всегда с себя», — сказал Владимир Бурматов, председатель Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды.

Так, даже обычная с виду бутылка, должна правильно готовиться к утилизации. Во-первых, помойте ее и высушите, затем снимите обертку, кружку, колечко — это все разные виды пластика, а саму бутылку скрутите, чтобы выдавить из нее воздух. Вот в таком виде она полностью готова к выбросу в спецконтейнер синего цвета.

Согласно планам, в ближайшие 10 лет раздельный сбор отходов и новый экологический стандарт позволят перерабатывать, делать компост и получать тепло и электричество из 80% отходов.