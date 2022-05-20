Евроасфальт положат в Дедовске

В Истринском городском округе активно решают дорожные проблемы. Ход работ в Дедовске проверила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

«В этом году запланирован ремонт 17 дорог. Первая-вторая волна — это порядка пяти километров. И еще четыре километра уйдут в третью волну. Срок окончания работ — конец августа», — поделилась планами глава округа.

Улица Красная попала в первую волну ремонта. Здесь уже обустроили тротуар и убрали старое покрытие. Совсем скоро положат новое и это будет не просто асфальт, а более прочный евроасфальт. Это очень устойчивый материал. Стоит он дороже, но и служит дольше. Срок гарантии такого покрытия составляет четыре года. Именно на улице Красная в Дедовске интенсивное движение и постоянный поток машин, поэтому здесь кладут более современный вариант дородного покрытия.

Улица Войкова попала во вторую волну и работы здесь только начинаются. Всего сейчас в Дедовске восстанавливают шесть дорог. Делают не только проезжую часть, но и тротуары. По сравнению с прошлым годом план ремонта дорог стал больше. Все работы планируют закончить к сентябрю.

Дорогу на улице Красная для ремонта выбрали жители Дедовска. За нее проголосовало большинство активных жителей на портале Добродел. Теперь жители Дедовска могут проголосовать за благоустройство общественных территорий. Им нужно будет решить

Какой пруд приводить в порядок в первую очередь — пруд в Дедово или пруд на Гидропроекте.