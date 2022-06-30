Евроасфальт появится на самых загруженных дорогах Солнечногорска

В Солнечногорске впервые укладывают этот вид покрытия. За счет увеличенного количества щебня и битума, смесь отличается особой прочностью.

Колея в таком покрытии после 20 тысяч проездов грузового транспорта составляла всего 4,5 миллиметра в отличии от обычного, где глубина колеи после половины подобных проездов превышает 15 миллиметров.

Источник фото: телеканал «360»

«В настоящее время на автомобильной дороге „Саврасово-Мцыри“ и „Сходня-Саврасово“ ведутся работы по укладке асфальтобетонной смеси. Данные участки дорог располагаются вблизи жилищного комплекса Велтон парк. На данных участках автомобильных дорог применен новый тип асфальта — это евроасфальт. Так называемый А16ВН», ¬– рассказал начальник управления дорожной инфраструктуры, благоустройства, транспорта и связи администрации городского округа Солнечногорск Алексей Овчинников.

Данный тип асфальта будут применять только на дорогах с высокоинтенсивным движением. Общая протяженность ремонтируемых участков с применением этого вида покрытия составит порядка 1400 метров. На данный момент на территории Солнечногорска на пяти автомобильных дорогах работы полностью завершены. На восьми дорогах ведутся подготовительные работы.