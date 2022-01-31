Евроасфальт использовали при ремонте 19% дорог Подмосковья в 2021 году

Дорожные службы Московской области использовали евроасфальт при ремонте дорог в 20 городских округах в 2021 году. Новый материал представляет собой асфальтобетонную смесь с фракциями щебня. Состав обеспечивает высокую устойчивость к износам дорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Как заявил глава ведомства Алексей Гержик, использование евроасфальта при ремонте дорог в Московской области стал возможен благодаря федеральной поддержке по национальному проекту «Безопасные качественные дороги»».

«Евроасфальтом отремонтировали основные региональные дороги в 20 городских округах, в том числе в Красногорске, Истре и в Щелкове», — отметил министр.

Всего новый и прочный материал использовали на 19% дорог от общего объема работ в прошлом году.

Материал применили при обустройстве покрытия на Волоколамском шоссе на участках в городских округах Красногорск и Истра. Эти работы провели в рамках региональной программы по ремонту дорог. Отремонтированный участок обеспечил комфортный проезд 175 тысячам жителей городского округа, а также транзитным машинам, проезжающим через Истру и Волоколамск.

Новую технологию использовали при ремонте подъезда к железнодорожной станции Чеховская и деревне Ябедино. Заменили покрытие на участках в районе села Павловская слобода и деревня Чесноково на Малом Московском кольце.

В городском округе Щелково евроасфальт использовали при ремонте автодороги «Осеево — Никифорово — Медвежьи озера». Протяженность проложенного полотна составила 10 километров. Также отремонтировали автодорогу «Воря — Богородское — Алексеевка» с 0,1 километра по 1,9 километра и улицу Народного ополчения в рабочем поселке Свердловский.

Новый материал использовали при ремонте дороги в городском округе Клин на участке улицы Чайковского — дублере Ленинградского шоссе, а также в Талдоме на улице Ленстрой.

Обновили вылетные магистрали Егорьевского и Пятницкого шоссе в городских округах Люберцы и Солнечногорск. Кроме того, провели работы от пересечения Егорьевского шоссе с улицей Гоголя до Кореневского шоссе, и участки Пятницкого шоссе от деревни Мелечкино до деревни Новая и от деревни Полежайки до деревни Соколово.

При помощи евроасфальта заменили подъездную дорогу к аэропорту Шереметьево в городском округе Лобня, участки Ильинской, Николо-Прозоровской улицы и Малого Ивановского шоссе в Мытищах.

Всего же в прошлом году в Подмосковье обновили покрытие более 1,9 тысячи километра дорог, из которых почти половина пришлась на национальный проект «Безопасные качественные дороги».