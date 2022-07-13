Евразийские игры по конному спорту пройдут в Дмитрове

Всех профессионалов и любителей конного спорта ожидает большое мероприятие в Подмосковье. В Maxima Park состоятся два больших уикенда, посвященных этому виду спорта. На нем предстоит узнать имена победителей в трех олимпийских дисциплинах. Соревнования будут проходить как среди взрослых, так и среди молодых всадников в командном и личном зачетах.

С 14 по 17 июля состоятся состязания по выездке и троеборью. Евразийские игры и Евразийские молодежные игры — очень важный старт для всех всадников, которые принимают участие в Евразийской лиге.

Командный зачет будет разыгран в программе Малого приза в четверг 14 июля, а личное первенство определится в воскресенье 17 июля по итогам Среднего приза 1.

Впервые в программу Евразийских игр войдет троеборье. Победитель и призеры в личном и командном зачетах среди взрослых всадников определятся по итогам программы ССN 4*S в воскресенье 17 июля.

Затем, с 21 по 24 июля, в Maxima Park встретятся самые яркие конкуристы Евразийского региона. Соревнования будут проходить на маршрутах до 140 сантиметров и до 145 сантиметров. Затем пройдут также пресс-конференции с командами, которые одержали победу в этом турнире.