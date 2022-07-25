Евразийские игры по конкуру прошли в Дмитрове

В деревне Горки Сухаревские Дмитровского округа, на поле Maxima Park, состоялось Гран-при по конкуру. Участники боролись за победу в течение четырех дней, а победителем стала Мария Симаходская.

Евразийские игры по конкуру стали одними из самых зрелищных спортивных событий Подмосковья. Всадники из Узбекистана, Киргизии, Белоруссии и России преодолевали препятствия высотой от 130 до 145 сантиметров — и все это в 33-градусную жару и в специальных костюмах. Соревновались в разных возрастных категориях — в том числе и командном зачете. В последний день игр за победу боролись 25 лучших спортсменов. Победительница Мария Симаходская рассказала, что о погодных условиях забываешь, как только выходишь на поле.

Когда ты на поле, эти нюансы и внешние факторы не ощущаются, потому что ты сконцентрирован на своей работе. Мария Симаходская.

Мария и ее гнедой мерин Айзек были настроены на победу с самого начала — и смогли ее одержать, пройдя дистанцию без единой ошибки. По традиции соревнований девушка поздравила призеров брызгами шампанского.

Второе место Гран-при занял Сергей Петров из Москвы, а третье — Нуржон Туякбаев из Узбекистана. В командном первенстве по итогам игр первыми стали всадники из России.

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