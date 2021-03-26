Первую ЭВМ из российских компонентов собрали в Подмосковье. Это важно и для безопасности данных

Первую электронно-вычислительную машину, целиком собранную из российских компонентов, разработали в Подмосковье. Ее изготовила компания DEPO Computers, и губернатор Андрей Воробьев дал старт работе нового изобретения.

Источник фото: телеканал «360»

До недавнего времени применение в компьютерных системах иностранных комплектующих считалось привычным делом. Но Россия взяла курс на технологический суверенитет и в законах установила приоритет отечественных товаров и услуг.

«В Минпромторге для нашей компании выделили субсидию в размере 2,5 миллиарда рублей, что для нас очень серьезно. Это на пять лет по четырем проектам развития наших устройств на российских процессорах», — рассказал генеральный директор DEPO Computers Дмитрий Черкасов.

В Подмосковье уже разрабатывают технологические решения на базе российских процессоров «Эльбрус» и «Байкал» вместо, например, устройств Intel.

Все образцы показали губернатору Подмосковья. Сама техника, создаваемая здесь, отечественная, а значит, это повлияет и на безопасность хранения данных — от номера и серии паспорта до истории болезни из поликлиники.

Источник фото: телеканал «360»

Посмотрел, пообщался с инженерами. Нечасто увидишь такое мощное предприятие — с очень высоким интеллектом в одном месте. Спросил, что оканчивали сами ребята, — у всех, конечно, образование топовое Андрей Воробьев.

Компания уже заключила договор с Минпромторгом и теперь займется выпуском программно-аппаратного комплекса. Это серверы, коммутаторы, блоки питания, консоли управления и не только.

За год здесь будут производить более 25 тысяч серверных и 320 тысяч компьютерных систем. Сегодня DEPO Computers готовит широкий модельный ряд серверов и систем хранения данных на базе процессоров семейств «Эльбрус» и «Байкал».

Источник фото: телеканал «360»

Выход в массовое производство ожидают во втором полугодии 2021-го. Важность этого отметила министр инвестиций региона Екатерина Зиновьева.

Это предприятие № 1 в стране по производству серверов. Сегодня здесь знаковое событие: мы запустили отечественный сервер, внутри стоит отечественный процессор „Эльбрус“, а есть и второй отечественный процессор „Байкал“ Екатерина Зиновьева.

А значит, для российских заказчиков станет доступна надежная отечественная альтернатива импортным решениям.