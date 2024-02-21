21 февраля 2024, 15:10
Евгения Игошина из Химок заняла 2-е место на первенстве Белоруссии по фехтованию
Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва в Химках Евгения Игошина стала серебряным призером открытого первенства Республики Беларусь по фехтованию. Состязание прошло в центре олимпийской подготовки «Стайки».
Поединки прошли в личных и командном зачете по трем видам оружия: сабля, рапира и шпага. Командные бои в составе сборной России принесли Евгении Игошиной 2-е место.
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«Любая завоеванная медаль стоит огромных трудов. Желаю оставаться сильным человеком, который точно знает, к чему стремится и как достичь успеха. Я искренне поздравляю призера с хорошим результатом», — сказал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.
Ранее Милана Левчук из Химок заняла 1-е место на первенстве России по фехтованию. Она получила звание лучшей рапиристки страны среди кадетов.
Напомним, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
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