Подмосковье 21 февраля 2024, 15:10 Евгения Игошина из Химок заняла 2-е место на первенстве Белоруссии по фехтованию Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва в Химках Евгения Игошина стала серебряным призером открытого первенства Республики Беларусь по фехтованию. Состязание прошло в центре олимпийской подготовки «Стайки».

Поединки прошли в личных и командном зачете по трем видам оружия: сабля, рапира и шпага. Командные бои в составе сборной России принесли Евгении Игошиной 2-е место.

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«Любая завоеванная медаль стоит огромных трудов. Желаю оставаться сильным человеком, который точно знает, к чему стремится и как достичь успеха. Я искренне поздравляю призера с хорошим результатом», — сказал муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Ранее Милана Левчук из Химок заняла 1-е место на первенстве России по фехтованию. Она получила звание лучшей рапиристки страны среди кадетов.

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