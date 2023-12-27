Подмосковье 27 декабря 2023, 20:05 Евгений Миронов презентовал новый фестиваль искусств Достоевского в Зарайске Фото: Александра Степанова

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В рамках программы Дня Московской области на выставке «Россия» народный артист России и художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов презентовал новый фестиваль Федора Достоевского. Он пройдет в музее-усадьбе «Даровое» в Зарайске, где писатель провел детство.

«Театр Наций уже давно сотрудничает с Московской областью. Мы провели два Фестиваля театров малых городов — в Коломне и Дубне. И могу сказать, что регион очень много делает для того, чтобы культурная повестка стала очень важной. Поэтому предложение подумать о фестивале Достоевского, которое нам поступило, мне кажется абсолютно органичным», — рассказал Миронов.

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Помимо театральной составляющей, на фестивале можно будет совершить путешествие по Зарайску. В маршрут войдут не только усадьба, но и Центральный парк культуры и отдыха в Зарайске, главные туристические улицы города, набережная реки Осетр, водонапорная башня, музей-заповедник «Зарайский кремль».

«Нам показалось важным сделать акцент на концепте „счастливый Достоевский“, писатель сквозь призму семьи, как он общался со своими родственниками, мамой, папой, братьями и сестрами», — рассказала заместитель худрука Театра Наций Оксана Ефременко.

Организаторы пообещали, что фестиваль будет мультижанровым и междисциплинарным.

Ранее День Московской области на выставке-форуме «Россия» открыл губернатор Андрей Воробьев. Глава региона поприветствовал гостей стенда Подмосковья и рассказал об интересных локациях.

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