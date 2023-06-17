Подмосковье 17 июня 2023, 14:02 Евгений Мартынов вошел в новый состав Общественной палаты России

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Зампред Общественной палаты Подмосковья, председатель комиссии по здравоохранению, руководитель федерального проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов вошел в новый состав Общественной палаты России. Решение приняли 16 июня.

Мартынов входит в Общественную палату Московской области с 2016 года и курирует социальный блок. В 2020-м году при поддержке МИСК и Минздрава Подмосковья он придумал систему медицинских Telegram-чатов с подключением жителей и представителей медицинских организаций для решения проблем жителей при получении государственной медицинской помощи. С 2022 года практику начали применять в рамках федерального проекта «ЗдравКонтроль». Проект заработал в 35 регионах России с участием более чем 370 тысяч жителей.

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Евгений Мартынов занимается общественной деятельностью с 2009 года. Его отметили президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Считаю своей миссией в новом составе ОП России развитие и масштабирование цифровых сервисов по опыту Подмосковья с целью повышения качества жизни граждан, повышения доступности государственных социальных услуг в сфере здравоохранения и социальной защиты населения, а также развитие инструментов общественного контроля и работу с обращениями граждан», — сообщил он.

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