Подмосковье 12 декабря 2023, 07:30 Евгений Касперский рассказал о главных угрозах кибербезопасности на встрече в Долгопрудном Михаил Раскин

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Ведущий мировой специалист в сфере информационной безопасности Евгений Касперский посетил МФТИ в Долгопрудном. Он рассказал о подходах к кибербезопасности, которые уже сегодня называют «визионерскими».

«Самыми главными угрозами кибербезопасности сегодня являются хакерские атаки на критическую инфраструктуру. Возможности появления чего-то более опасного я не вижу даже за „горизонтом событий“. Одной удачной атакой можно вывести из строя целый промышленный объект. Главная опасность в том, что хакеры могут не взламывать всю систему целиком, а воспользоваться выходом в интернет отдельного объекта», — сообщил Касперский.

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По его словам, для защиты объекта его не нужно делить на сегменты, а создать полноценную операционную систему, которая его защитит от атак. К таким системам относится разработанная компанией «Лаборатория Касперского» собственная операционная система KasperskyOS. Спикер заявил, что в нее вшита защита.

Участники встречи задавали разные вопросы, в том числе про взлом Tesla без помощи рук, мошенников в интернете. В завершении мероприятия Камперский призвал студентов работать в кибербезопасности.

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