Евгений Гришковец поставил документальную драму в Театре имени Пушкина
Евгений Гришковец поставил документальную драму «Между делом» в московском Театре имени Пушкина. Пообщаться с создателями и актерами отправился корреспондент «360».
По сюжету пьесы известный писатель узнает о молодой художнице-самоучке из заштатного городка.
«Здесь мы имеем дело не просто с социальной драматургией, а с большой литературой», — отмечает художественный руководитель Театра им. А. С. Пушкина Евгений Писарев.
Главную роль в одном из составов исполняет Таисия Вилкова.
«Когда Евгений Валерьевич пришел на читку пьесы, он читал ее артистам театра, мне очень понравилось, и я захотела участвовать», — делится актриса Таисия Вилкова.
Сам Гришковец сначала сказал журналистам, что главный герой пьесы не похож на него. Но, уже собираясь уходить за сцену, все-таки признался, что эта история произошла с ним самим.
По ходу пьесы молодой человек художницы обвиняет ее в преступлении, которого она не совершала. Что же сейчас происходит с реальной героиней истории?
«Она находится в колонии общего режима, она осуждена на довольно длительный срок», — рассказал Евгений Гришковец.
История героев в реальной жизни продолжается. Так что финал пьесы открытый. Посмотреть документальную драму в Театре имени Пушкина можно до 20 февраля включительно или уже весной.