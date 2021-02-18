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    18 февраля 2021, 20:28

    Евгений Гришковец поставил документальную драму в Театре имени Пушкина

    Анастасия Максимовских, Елена Кононова

    Евгений Гришковец поставил документальную драму «Между делом» в московском Театре имени Пушкина. Пообщаться с создателями и актерами отправился корреспондент «360».

    Евгений Гришковец поставил документальную драму в Театре имени Пушкина

    По сюжету пьесы известный писатель узнает о молодой художнице-самоучке из заштатного городка.

    «Здесь мы имеем дело не просто с социальной драматургией, а с большой литературой», — отмечает художественный руководитель Театра им. А. С. Пушкина Евгений Писарев.

    Главную роль в одном из составов исполняет Таисия Вилкова.

    «Когда Евгений Валерьевич пришел на читку пьесы, он читал ее артистам театра, мне очень понравилось, и я захотела участвовать», — делится актриса Таисия Вилкова.

    Евгений Гришковец поставил документальную драму в Театре имени Пушкина | Изображение 1

    Сам Гришковец сначала сказал журналистам, что главный герой пьесы не похож на него. Но, уже собираясь уходить за сцену, все-таки признался, что эта история произошла с ним самим.

    По ходу пьесы молодой человек художницы обвиняет ее в преступлении, которого она не совершала. Что же сейчас происходит с реальной героиней истории?

    «Она находится в колонии общего режима, она осуждена на довольно длительный срок», — рассказал Евгений Гришковец.

    История героев в реальной жизни продолжается. Так что финал пьесы открытый. Посмотреть документальную драму в Театре имени Пушкина можно до 20 февраля включительно или уже весной.