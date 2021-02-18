Евгений Гришковец поставил документальную драму в Театре имени Пушкина

Евгений Гришковец поставил документальную драму «Между делом» в московском Театре имени Пушкина. Пообщаться с создателями и актерами отправился корреспондент «360».

По сюжету пьесы известный писатель узнает о молодой художнице-самоучке из заштатного городка.

«Здесь мы имеем дело не просто с социальной драматургией, а с большой литературой», — отмечает художественный руководитель Театра им. А. С. Пушкина Евгений Писарев.

Главную роль в одном из составов исполняет Таисия Вилкова.

«Когда Евгений Валерьевич пришел на читку пьесы, он читал ее артистам театра, мне очень понравилось, и я захотела участвовать», — делится актриса Таисия Вилкова.

Сам Гришковец сначала сказал журналистам, что главный герой пьесы не похож на него. Но, уже собираясь уходить за сцену, все-таки признался, что эта история произошла с ним самим.

По ходу пьесы молодой человек художницы обвиняет ее в преступлении, которого она не совершала. Что же сейчас происходит с реальной героиней истории?

«Она находится в колонии общего режима, она осуждена на довольно длительный срок», — рассказал Евгений Гришковец.

История героев в реальной жизни продолжается. Так что финал пьесы открытый. Посмотреть документальную драму в Театре имени Пушкина можно до 20 февраля включительно или уже весной.