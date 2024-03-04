Подмосковье 04 марта 2024, 20:47 Евгений Агулов стал новым председателем Комлесхоза Московской области Пресс-служба Комлесхоза МО

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Евгений Агулов стал новым председателем комитета лесного хозяйства Московской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Агулова официально представили на оперативном совещании с членами подмосковного правительства и главами муниципалитетов.

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Евгений Агулов закончил Академию гражданской защиты МЧС России, в том числе аспирантуру.

На службе в МЧС России прошел путь от спасателя до директора Департамента в центральном аппарате. Перед новым назначением работал первым заместителем председателя Комитета лесного хозяйства Московской области.

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