Подмосковье 29 ноября 2022, 12:33 Эвакуированный из зоны СВО в Подмосковье медведь Гром набрал 30 кг

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Подмосковные ветеринары осмотрели медведя, которого доставили в Центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском из зоны боевых действий в ЛНР. Косолапый пришел в себя, хорошо питается и активно набирает вес.

Специалисты Госветслужбы Подмосковья провели обследование бурого медведя по кличке Гром. Он более восьми лет жил на территории пивного завода в городе Кременная, расположенном в Северодонецком районе Луганской области. Когда здание разрушили, мишка чудом уцелел, но забился в угол и ни на что не реагировал. Его спасли военные ЛНР, которые первыми пришли на помощь оглушенному животному. Впоследствии косолапого переправили в Подмосковье и поместили в Центр воспроизводства редких видов животных (при Московском зоопарке), который находится в поселке Сычево под Волоколамском.

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«Для Грома здесь созданы все условия: он получает не только правильное питание и содержание, но и постоянный контроль здоровья со стороны ветеринаров. Медведь чувствует себя хорошо, благополучно адаптируется и активно восстанавливает форму. За несколько недель он успел прибавить в весе около 30 килограммов», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

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А в лесах Подмосковья бурундуки начали подготовку к спячке. Они поселились в регионе 70 лет назад, их популяция до сих пор существует в районе Васильевских карьеров в Звенигороде.

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