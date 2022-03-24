Эвакуированных в Подмосковье детей Донбасса пригласили в кукольный театр

Семьи с детьми из Донецкой и Луганской народных республик, которые временно проживают в Московской области, пригласили в Театр кукол имени Образцова. Им показали спектакль и познакомили с историей кукол в музее.

Выезд, состоявшийся 23 марта, организовала Общественная палата Подмосковья при поддержке регионального правительства.

У входа в театр детей встретили его директор Елена Булукова, главный режиссер Борис Константинов и член Общественной палаты Московской области Мария Большакова.

Дети посмотрели спектакль по произведению Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане». Историю царя, его сына князя Гвидона и прекрасной царевны Лебеди знает каждый житель России. Многое в ней актуально и сейчас: к чему приводит зависть, чем обернется желание зла ближнему, как важно верить в того, кого любишь, и находить силы вернуться.

«Визит в гости в легендарный кукольный театр — это совершенно уникальные впечатления и для взрослых, и для детей, многие из которых впервые в жизни побывали в театре. Мы очень рады, что помогаем детям формировать их культурные ощущения и вкусы. Это и есть та культурная идентичность, о которой сейчас активно говорят. Все говорят, а мы формируем», — отметила Елена Булукова.

Директор театра добавила, что целью театральной гуманитарной миссии была максимальная помощь детям и подросткам адаптироваться.

«Оставить за плечами горе и тяготы, дать шанс расправить плечи и начать новую страницу своей жизни. Для этого мы организовали сбор гуманитарной помощи, для этого открываем двери и приглашаем на спектакли. Задача любого театра — нести в мир добро и свет. И мы это делаем в меру наших сил», — подчеркнула Булукова.

После спектакля дети пошли в музей. Их встретили театральные куклы разных возрастов: некоторым нет еще и пяти лет, а другие разменяли не первый десяток. Впрочем, сколько бы ни было лет кукле, ее главная задача — согревать сердца детей. И все куклы театра с этим справились.