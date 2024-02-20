Подмосковье 20 февраля 2024, 21:01 Эвакуированных из горевшего дома в Шатуре жильцов разместили в общежитии Источник фото: Михаил Мартыненко

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Жителям дома № 14 на улице Клары Цеткин в Шатуре, в котором случился пожар сегодня утром, предложили временно поселиться в общежитии поселка Шатурторф. Из 57 погорельцев шестеро воспользовались предложением властей, остальные решили остановиться у родственников и друзей.

По словам генерального директора ООО «Наш дом – Шатура» Андрея Худолеева, жителей временно разместят в маневренном фонде.

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«Завтра в 9:15 часов состоится совещание в администрации городского округа, на котором обсудят распределение пострадавших с учетом их комфортного проживания», — рассказал Худолеев.

Также он отметил, что для координации мер по размещению пострадавших организован штаб единой дежурно-диспетчерской службы 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье свыше 19 тысяч спасателей и пожарных, ежедневно готовых прийти на помощь.

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