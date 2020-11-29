Жителям горевшего дома в Химках окажут необходимую помощь по поручению губернатора

Жителям дома на улице Маяковского в Химках, где ночью произошел пожар, оказывается необходимая помощь по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Горожан на время ремонтных работ разместили в гостинице. Там они получают горячее питание и помощь психологов.

Материальные выплаты назначит администрация городского округа Химки эвакуированным жильцам пятиэтажного дома, где сгорела кровля. Об этом «360» рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.

Он напомнил, что из дома эвакуировали 100 человек. Сначала их разместили в гимназии №4. Сейчас их перевели в гостиницу, где они могут оставаться, пока идут ремонтные работы.

«Администрация поможет жителям материально, назначив соответствующие выплаты. Всем жителям сразу же были предоставлены горячий завтрак и обед», — поделился глава городского округа.

Пока в доме нет электричества, жители могут зарядить телефоны через мобильный генератор.

Источник фото: телеканал «360»

Дмитрий Волошин отметил, что власти города взяли ответственность за сохранение продуктов. Жильцы могут воспользоваться холодильниками и морозильными камерами соседних магазинов. Для этого достаточно оставить заявку в штабе по ликвидации последствий пожара.

Во дворе дома развернули палатку МЧС. Туда жители могут обратиться за помощью и получить ответы на свои вопросы. Также работает специальный чат с сотрудниками администрации городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Горячую и холодную воду в доме не отключали. Газоснабжение работает штатно. Отопление уже восстановили в двух подъездах. Еще два подключат в течение часа. Для восстановления подачи электричества требуется просушка электрощитов. Эта работа идет в данный момент.

По всем вопросам жители дома могут обращаться по телефону горячей линии: 8 (495) 572-65-00.

Источник фото: телеканал «360»

Пожар начался на крыше пятиэтажного дома на улице Маяковского городского округа Химки ранним утром в воскресенье, 29 ноября. Пламя перекинулось на стоящий вплотную дом и распространилось на площади 500 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 100 человек. Для них развернули пункт временного размещения в ближайшейшколе.

По данным ГУ МЧС России по Московской области, один человек пострадал в ходе пожара. Полностью ликвидировали возгорание около 10:00.

Сотрудники Химкинской городской прокуратуры проверят соблюдение пожарной безопасности уполномоченными структурами в сфере ЖКХ.