28 ноября 2022, 11:14
«Этот вопрос у всех в приоритете». Воробьев — о поддержке семей мобилизованных
Губернатор Воробьев напомнил о важности поддержки семей мобилизованных
Семьи мобилизованных в Подмосковье могут рассчитывать на меры поддержки. Это выплаты, помощь в устройстве детей в детские сады, бесплатное школьное питание и многое другое. О важности таких мер напомнил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».
«Этот вопрос у всех в приоритете, в каждой территории. Мы, губернаторы, делаем все, чтобы помощь ребятам, особенно детям, которые остались без отцов, которые призваны и служат в СВО», — сказал глава региона.
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Он добавил, что с семьями находятся в постоянном контакте — для этого в каждом округе работают штабы поддержки.
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Ранее губернатор поздравил мам участников СВО с Днем матери. Он подчеркнул, что они воспитали сыновей достойных, с сильным внутренним стержнем, и узнал у них, какая помощь и дополнительная поддержка необходимы семьям.
Андрей Воробьев
Частичная мобилизация в РФ
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