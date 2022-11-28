Подмосковье 28 ноября 2022, 11:14 «Этот вопрос у всех в приоритете». Воробьев — о поддержке семей мобилизованных Губернатор Воробьев напомнил о важности поддержки семей мобилизованных Пресс-служба губернатора Московской области

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Семьи мобилизованных в Подмосковье могут рассчитывать на меры поддержки. Это выплаты, помощь в устройстве детей в детские сады, бесплатное школьное питание и многое другое. О важности таких мер напомнил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».

«Этот вопрос у всех в приоритете, в каждой территории. Мы, губернаторы, делаем все, чтобы помощь ребятам, особенно детям, которые остались без отцов, которые призваны и служат в СВО», — сказал глава региона.

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Он добавил, что с семьями находятся в постоянном контакте — для этого в каждом округе работают штабы поддержки.

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Ранее губернатор поздравил мам участников СВО с Днем матери. Он подчеркнул, что они воспитали сыновей достойных, с сильным внутренним стержнем, и узнал у них, какая помощь и дополнительная поддержка необходимы семьям.