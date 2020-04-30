«Этот опыт расширит возможности». Подмосковный психолог развеял мифы о дистанционной учебе

К новому формату привыкают как дети, так и педагоги. Один из главных мифов связан с тем, что преподаватели дистанционно не слышат проблем учеников. Об этом рассказала заведующая кафедрой психологии труда и организационной психологии Московского государственного областного университета Елена Климова.

«Однако это не так. Педагогам, как и всем нам, приходится непросто в эти дни. Но, проводя уроки онлайн, организуя консультации через мессенджеры или „Школьный портал“, учителя могут уделять время своему классу и иметь обратную связь», — поделилась она.

Елена Климова подчеркнула: в таких условиях важно, чтобы школьники, родители, педагоги и директора поддерживали друг друга.

Также, по словам психолога, в обществе сложилось мнение, что удаленка должна полностью дублировать привычное очное обучение.

«И это не совсем так. Невозможно, да и не надо заменять очное обучение дистанционным. Конечно, ничто не заменит общение в учебном классе. Я надеюсь, что режим самоизоляции закончится и педагоги вновь встретятся со своими учениками. Но накопленный за эти месяцы опыт, наоборот, расширит возможности для обучения в наших школах, колледжах и вузах», — отметила психолог.

«Час директора»

Во всех школах Подмосковья запустили и «Час директора». Это организационные онлайн-встречи с учениками и родителями. Их начали проводить в период пандемии.

«Мы многое сейчас делаем впервые. Поступает немало вопросов от родителей и ребят. Наша задача — чтобы школьники получали все ответы напрямую от руководителя учреждения или завучей. Важно, чтобы ребята в полной мере могли изучать материал онлайн», — рассказала министр образования Ирина Каклюгина.

Она объяснила, как проходят занятия в период пандемии. Мы собрали ответы на главные вопросы.

Советы по правильной организации дистанционного обучения в школах Роспотребнадзор опубликовал на сайте ведомства.