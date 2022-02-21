«Это все про качество жизни». Воробьев попросил лучше информировать о сроках строительства дорог в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил информировать жителей о строительстве дорог и сроках их сдачи. Глава Подмосковья заявил об этом на совещании с зампредами правительства.

Строительство дорог в Подмосковье — большая программа, и год от года она увеличивается, отметил Воробьев. В прошлом году на эти цели выделили около 30 миллиардов рублей, в этом — уже 45.

Я прошу информирование жителей обеспечить: что и когда будет строиться, и самое главное — когда это сдается. Срок сдачи должен быть указан в городских округах на жизненно важных дорогах, потому что это все про качество жизни Андрей Воробьев.

Воробьев отдельно обратил внимание на большой переезд на ЦКАД в Вяземах. Губернатор обратился к главе Одинцовского городского округа и заявил, что они четко должны понимать, когда начнется стройка, какие неудобства это вызовет и когда сдадут ключевые магистрали.

«У каждого человека громадье своих проблем, и нам очень важно доходчиво, удобно донести информацию», — заявил Воробьев.

Губернатор добавил, что все переезды должны быть современными, светлыми и удобными.

«И строиться они будут максимум год. Чем меньше, тем лучше, но главное — чтобы качество не страдало. Ключевое — чтобы они были удобными. Мы видим огромный запрос. Дальше — больше. Интенсивность железнодорожного сообщения только растет», — подчеркнул он.

Воробьев попросил глав показывать на встречах, какими будут переезды, и учитывать предложения жителей, чтобы реализовать эту большую программу совместно с ОАО «РЖД».

В 2022 году в Подмосковье построят ряд дорожных объектов. Первый этап Северного обхода Лобни откроют в декабре. Также в декабре в Ленинском городском округе завершат первый этап реконструкции Володарского шоссе. В Одинцовском городском округе в деревне Раздоры в августе планируют открыть путепровод на Рублевском шоссе, а в ноябре после реконструкции откроют улицу Чистякова. А в Жуковском в декабре завершат улицу Туполева.