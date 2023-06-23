Эксклюзив 23 июня 2023, 00:51 «Это уникальные люди». Глава подмосковного фонда «Защитники Отечества» рассказала о работе координаторов Глава отделения фонда «Защитники Отечества» Подмосковья назвала координаторов уникальными Телеканал «360»

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Отделение государственного фонда «Защитники Отечества» начало работать в Московской области с 1 июня. Основная задача организации — помощь вернувшимся из зоны специальной операции бойцам, ветеранам боевых действий и семьям погибших. С каждым из обратившихся в фонд работают социальные координаторы. О тонкостях подбора сотрудников и их работе в интервью «360» рассказала глава подмосковного отделения фонда Ольга Ермакова.

Она подчеркнула, что сейчас в отделении фонда числятся 40 координаторов, но в самом офисе работают только трое. Остальные находятся в городских округах. По словам Ермаковой, найти такое количество людей, у которых есть нужный набор качеств, оказалось непросто.

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«Это люди, которые умеют принимать и быть неравнодушными к тому, что происходит с семьями бойцов, ветеранами и погибшими. Должна быть эмпатия», — поделилась она.

Глава фонда отметила, что в социальные координаторы пришли люди, которые имеют непосредственное отношение к специальной военной операции. В том числе сами бывшие военные, жены и сестры. Есть даже мамы погибших ребят, которые работу в фонде воспринимают в качестве миссии по поддержке памяти сыновей.

«Социальный координатор — это сердце фонда. Потому что это первый, с кем встречается человек, который к нам обращается», — подчеркнула Ольга Ермакова.

Она добавила, что сотрудник фонда в ходе аккуратной беседы выясняет, какая помощь необходима и даже предлагает решить дополнительные вопросы. В том числе бытовые.

«Это уникальные люди, потому что не так просто взаимодействовать с ребятами и семьями погибших, которые ждут от тебя чуда. Это люди, которые хотят помогать. Они берут на себя часть проблем своих подопечных, которыми они сейчас занимаются», — подчеркнула собеседница «360».

Каждого, кто обращается в фонд, они ведут до окончательного решения проблемы и обязательно берут обратную связь, чтобы снова прийти на помощь, когда потребуется.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил на открытии отделения фонда «Защитники Отечества, что основная задача новой организации — помочь в решении вопросов военнослужащим, участникам специальной военной операции и их семьям. Сотрудники организации помогают в решении вопросов реабилитации, получении выплат и оформлении документов.