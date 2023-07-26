Подмосковье 26 июля 2023, 12:56 «Это целая система». Зиновьева — о внедрении регионального инвестиционного стандарта в Подмосковье Фото: unsplash.com

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В 2021 году Московская область стала одним из 12 пилотных регионов, которые внедрили Региональный инвестиционный стандарт. Зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева рассказала, как проект помогает подмосковным предпринимателям.

«Региональный инвестиционный стандарт — это не просто один из инструментов, а целая система, которая помогает реализовать потенциал региона в области инвестиций. Мы ставим перед собой цель постоянно развиваться, улучшать свои возможности и предлагать бизнесу новые и полезные сервисы», — заявила Зиновьева.

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На данный момент в регионе ввели все пять элементов стандарта. Например, в области утвердили инвестиционную декларацию и создали инвестиционный комитет. В работе последнего участвует губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и его заместители.

Частью проекта стало создание инвестиционной карты региона. На нее нанесли около 8,5 тысячи объектов для инвесторов, в том числе помещения и земельные участки.

Также в Подмосковье начали оказывать комплексную услугу, позволяющую в одной заявке подключить объект капитального строительства ко всем необходимым инженерным сетям. Ее уже получили 6,7 тысячи бизнесменов.

«ТПП — часть огромной системы, единого информационного поля между региональными властями, предпринимателями и инвесторами. Вместе с Мининвестом мы работаем над привлечением новых инвестиций в регион, а также участвуем в создании программ поддержки предприятий, осуществляющих свою деятельность в Подмосковье», — сообщил президент Торгово-промышленной палаты региона Денис Французов.

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