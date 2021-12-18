Это такая семья. МГОУ провел новогодний День открытых дверей

Московский государственный областной университет (МГОУ) провел новогодний День открытых дверей. Педагоги посвятили день вовлечению будущих студентов в свою среду творчества, знаний и дружбы. Абитуриентам остается только успешно сдать экзамены и подать документы.

Ученица 11-го класса Валерия из Мытищ мечтает стать естествоиспытателем. Ее любимые предметы в школе — химия и биология, поэтому она быстро определилась с выбором факультета. Тем более что на Дне открытых дверей в МГОУ можно почувствовать себя в роли ученого в лаборатории. Она уверена, что такие специалисты всегда будут нужны.

Будущий педагог Дарья приехала из Клина, чтобы узнать, какие предметы сдавать при поступлении, какой проходной балл и время обучения. И тут же она познакомилась с преподавателями. Бабушка Дарьи — директор школы, и абитуриентка часто замещает учителей в начальных классах, все время с детьми. Так она заинтересовалась этой профессией.

А профессий в МГОУ много. Определиться помогают и преподаватели, и студенты. Всего в МГОУ более 200 направлений на 15 факультетах. Выбор не из легких, и абитуриенты расспрашивают все в деталях. Замдекана факультета естественных наук по учебной работе МГОУ Ирина Лялина отметила, что в первую очередь это вопросы об экзаменах.

«Их интересует, есть ли олимпиады, которые дают баллы. А так, интересует, конечно же, трудоустройство. Всех абитуриентов интересует, кем они станут, где они будут работать», — рассказала замдекана.

Вопросы были не только у будущих студентов, но и у их родителей. Преподаватели МГОУ уделили внимание всем и ответили на каждый запрос. Сессия «вопрос — ответ» прошла как в общем зале, так и у отдельных стендов факультетов. Чаще всего спрашивали, какие предметы нужны для поступления, как повысить свои шансы. Абитуриентам рекомендовали при поступлении приложить к аттестату дипломы олимпиад. Засчитываются победы в региональном и заключительном этапах. Каждая олимпиада пересчитывается в дополнительные баллы. Но в МГОУ припасли еще кое-что.

«Если вы получаете грант, вы получаете повышенную стипендию за поступление, это еще 20 тысяч. Это очень хороший бонус, старт для абитуриента. Единственное, [что является] условием получения повышенной стипендии: студенты на всем сроке обучения должны участвовать в научной работе, конференциях, олимпиадах, мероприятиях», — сообщил и. о. декана факультета технологии и предпринимательства МГОУ Алексей Хаулин.

У студентов в МГОУ есть возможность учиться и параллельно писать статьи, выступать на конференциях. На старших курсах они могут стать наставниками олимпиадников или членами жюри. Это тоже засчитывают в грант, а значит, растет и стипендия.

«Это наш любимый университет. Для нас он самый лучший, самый дорогой. Это старейший вуз Московской области. Он известен на весь Советский Союз, на весь мир, на всю страну. МГОУ — это такая семья. Попав сюда однажды, уйти отсюда невозможно. Просто вы его начинаете любить всем сердцем, всей душой», — призналась начальник отдела профориентационной работе с абитуриентами и студентами в МГОУ Грануш Джафарова.