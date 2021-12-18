Это такая семья. МГОУ провел новогодний День открытых дверей
Московский государственный областной университет провел День открытых дверей
Московский государственный областной университет (МГОУ) провел новогодний День открытых дверей. Педагоги посвятили день вовлечению будущих студентов в свою среду творчества, знаний и дружбы. Абитуриентам остается только успешно сдать экзамены и подать документы.
Ученица 11-го класса Валерия из Мытищ мечтает стать естествоиспытателем. Ее любимые предметы в школе — химия и биология, поэтому она быстро определилась с выбором факультета. Тем более что на Дне открытых дверей в МГОУ можно почувствовать себя в роли ученого в лаборатории. Она уверена, что такие специалисты всегда будут нужны.
Будущий педагог Дарья приехала из Клина, чтобы узнать, какие предметы сдавать при поступлении, какой проходной балл и время обучения. И тут же она познакомилась с преподавателями. Бабушка Дарьи — директор школы, и абитуриентка часто замещает учителей в начальных классах, все время с детьми. Так она заинтересовалась этой профессией.
А профессий в МГОУ много. Определиться помогают и преподаватели, и студенты. Всего в МГОУ более 200 направлений на 15 факультетах. Выбор не из легких, и абитуриенты расспрашивают все в деталях. Замдекана факультета естественных наук по учебной работе МГОУ Ирина Лялина отметила, что в первую очередь это вопросы об экзаменах.
«Их интересует, есть ли олимпиады, которые дают баллы. А так, интересует, конечно же, трудоустройство. Всех абитуриентов интересует, кем они станут, где они будут работать», — рассказала замдекана.
Вопросы были не только у будущих студентов, но и у их родителей. Преподаватели МГОУ уделили внимание всем и ответили на каждый запрос. Сессия «вопрос — ответ» прошла как в общем зале, так и у отдельных стендов факультетов. Чаще всего спрашивали, какие предметы нужны для поступления, как повысить свои шансы. Абитуриентам рекомендовали при поступлении приложить к аттестату дипломы олимпиад. Засчитываются победы в региональном и заключительном этапах. Каждая олимпиада пересчитывается в дополнительные баллы. Но в МГОУ припасли еще кое-что.
«Если вы получаете грант, вы получаете повышенную стипендию за поступление, это еще 20 тысяч. Это очень хороший бонус, старт для абитуриента. Единственное, [что является] условием получения повышенной стипендии: студенты на всем сроке обучения должны участвовать в научной работе, конференциях, олимпиадах, мероприятиях», — сообщил и. о. декана факультета технологии и предпринимательства МГОУ Алексей Хаулин.
У студентов в МГОУ есть возможность учиться и параллельно писать статьи, выступать на конференциях. На старших курсах они могут стать наставниками олимпиадников или членами жюри. Это тоже засчитывают в грант, а значит, растет и стипендия.
«Это наш любимый университет. Для нас он самый лучший, самый дорогой. Это старейший вуз Московской области. Он известен на весь Советский Союз, на весь мир, на всю страну. МГОУ — это такая семья. Попав сюда однажды, уйти отсюда невозможно. Просто вы его начинаете любить всем сердцем, всей душой», — призналась начальник отдела профориентационной работе с абитуриентами и студентами в МГОУ Грануш Джафарова.