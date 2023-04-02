Важное 02 апреля 2023, 12:12 «Это святое». Губернатор Воробьев — о помощи семьям бойцов СВО Губернатор Воробьев: власти Подмосковья постоянно работают с семьями бойцов СВО РИА «Новости»

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Московская область постоянно помогает участникам спецоперации и их семьям. Для властей региона это святое, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы постоянно работаем с военными подразделениями, чтобы доставить то, чего не хватает. А то, что в рамках взаимоотношения с семьями, — это святое. Я очень надеюсь, что семьи, которые отправили своих мужей и отцов в зону СВО, это чувствуют», — заметил глава Подмосковья.

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Добровольцы в регионе шьют маскировочные сети, теплое белье для бойцов, которые находятся на передовой, делают печки.

Машины с гуманитарным грузом выезжают в зону спецоперации регулярно. На этой неделе из Балашихи на фронт отправили фуру с 20 тоннами гумпомощи и детскими письмами. Очередную партию гуманитарной помощи отправили и из Электроуглей. Бойцы получат лекарства, продукты, одежду, генераторы и другие нужные вещи.

В Подмосковье работают Центры поддержки участников СВО и их семей. Волонтеры уже помогли почти 8,6 тысячи семей.

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