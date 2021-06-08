«Это спасение пациентов»: в больнице Воскресенска объяснили рекомендацию о прививке при госпитализации

Решение об обязательной вакцинации при госпитализации временно вводили в Воскресенской районной больнице. Экстренным пациентам не отказывали в помощи, а сейчас это меру сделали просто рекомендательной. Такой шаг оправдан и сделан ради здоровья людей, заявил «360» главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман.

По его словам, за последние пять месяцев в условиях нековидных стационаров Воскресенска коронавирусом заболели 147 человек. Заражение происходит, когда в больницы поступают экстренные пациенты. Их направляют в операционную, а потом помещают в палаты. Если у этих людей есть ковид, они могут заразить других больных.

Не принимать на лечение людей без прививки или теста на антитела — нельзя, хотя если потом выяснится, что кто-то болен COVID-19, придется закрывать на карантин всю палату, а то и целое отделение.

Именно из-за этого Райхман принял решение сделать вакцинацию для пациентов обязательной при плановой госпитализации. В экстренных случаях по-прежнему госпитализировали и без прививки.

Когда человек к нам пришел на своих ногах, наша задача в том, чтобы он ушел от нас более здоровым. Поэтому [вакцинация при плановой госпитализации] это не прихоть, не дань моде или угода объемам вакцинации. Это именно спасение пациентов Юрий Райхман.

В качестве примера Райхман рассказал историю своего близкого друга, который в декабре прошлого года попал в больницу для проведения операции на головном мозге. При поступлении в больнице у него взяли тест на коронавирус, результаты были отрицательными. Операционное вмешательство прошло успешно. Мужчина начал восстанавливаться, но уже через три дня он заразился коронавирусом, был переведен в другую специализированную больницу Москвы, где через трое суток скончался.

«Разве это не ужас. Человек, который мог жить, умер после плановой операции. Каждая плановая госпитализация должна быть со стопроцентно хорошим результатом. Мы должны предвидеть любые осложнения. А сейчас мы находимся в периоде эпидемического неблагополучия и количество зараженных огромное», — добавил он.

И хотя коллеги Райхмана поддержали это решение, некоторые пациенты по медицинским показателям не могли получить прививку.

«Я вот непривитый и не болел вроде. Но у меня такая проблема с венами, что прививка противопоказана», — рассказал Дмитрий, один из пациентов хирургического отделения.

Поэтому обязательную вакцинацию решили заменить рекомендацией. По словам Райхмана, сейчас в больнице № 2 действует распоряжение, по которому с каждого пациента, который поступает на плановую госпитализацию, берется информированный отказ от вакцинации.