«Это серьезная школа». Воробьев рассказал, как в 18 лет уходил служить

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как уходил служить в армию, когда ему было 18 лет. Глава Подмосковья поделился воспоминаниями об этом после того, как вместе с курсантами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади.

Воробьев принял участие в церемонии по случаю празднования Дня защитника Отечества. После возложения цветов губернатор Подмосковья вспомнил, как сам в 18 лет пошел служить в армию.

«Помню, конечно. Вот под эту музыку уходил в армию в 18 лет. В общем вагоне поезда мы ехали трое суток до Москвы, в дивизию Дзержинского. Очень хорошо помню. Незабываемые ощущения. Когда мы погрузились в машины, доехали до части…» — рассказал губернатор Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что служба в армии — не пустая трата времени, как некоторые молодые люди думали и тогда, и сейчас.

«Это очень важно для мужчины — служить в армии. Тогда, как и сейчас, очень многие этого не понимают. Часто думает молодежь, что это потерянные тогда два, а сейчас один год. Но вся наша жизнь говорит о том, что это серьезная школа. Это школа, которая ставит мозги на место, особенно в 18-летнем возрасте. Но это большая честь — служить нашей стране», — заявил он.

Воробьев поздравил всех военнослужащих с Днем защитника Отечества. Губернатор отметил, что хотя это считается мужским праздником, многие женщины тоже подают пример своей храбростью и самоотверженностью.