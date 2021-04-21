«Это руководство нам к действию». Воробьев отметил заботу о семьях в послании Путина

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прокомментировал послание президента России Владимира Путина федеральному собранию. Он отметил, что в выступлении было очень много заботы о российский семьях.

«Было очень много заботы о жителях, о человеке, о разных категориях и о тех, кто собирает ребенка в первых класс, обо всех школьниках, семьях, которым тяжело и сложно. Акцент очень важный, очевидно, это руководство нам к действию, к дальнейшей модернизации здравоохранения, чтобы оно было более высокого качества», — сказал Воробьев.

Глава региона отметил, что президент также коснулся всех категорий. Студентов, которые работают и учатся, идут на бюджетные факультеты.

«Все это касается огромного количества людей, на это выделяются большие ресурсы. Наша задача как губернаторов — сделать так, чтобы все работало на местах. Президент сказал: „Если я сказал это с трибуны, все должно реализовываться, стать результатом для человека, чтобы он почувствовал эти перемены“. Будем стараться не подвести и сделать все на высшем уровне», — подчеркнул губернатор.

В среду президент Владимир Путин поручил всем семьям с детьми, которые учатся в школе выплатить по 10 тысяч рублей. Это касается и будущих первоклашек. Также глава государства поручил выплачивать половину стоимости на отдых в детских лагерях. И поручил продлить как минимум до конца этого года программу кешбэка.