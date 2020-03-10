В Балашихе один из пассажиров выложил снимок в соцсеть, на котором водитель маршрутки смотрит в пути кино. Как бороться с недобросовестными работниками общественного транспорта и что ждет таких нарушителей?

«Водитель по своему телефону смотрел фильм, громкость на весь салон, телефон двигался, он его время от времени поправлял, смотреть неудобно! Ведь он работает, на общественном транспорте, садясь в маршрутку, мы ему доверяем свою жизнь! И это не единственный случай», — возмутился житель Балашихи. И он такой не один, недовольных пассажиров — масса.

Источник фото: телеканал «360»

Однако, в компании-перевозчике уверяют, что таких нарушений не было.

«По поводу этой ситуации в компании было проведено служебное расследование. Данные факты не подтвердились, потому что все маршрутки у нас оснащены видеонаблюдением», — сказала исполнительный директор компании-перевозчика Олеся Егорова.

Источник фото: телеканал «360»

Инспекторы ГИБДД выехали в специальный рейд. Останавливали каждую маршрутку, но за первые два часа с поличным, то есть с телефоном — никто не попался.

Источник фото: телеканал «360»

«Я лично не пользуюсь, у меня телефон видите какой, ничего здесь не посмотришь, а другие не знаю как», — делится один из водителей.

Источник фото: телеканал «360»

Однако, похожих историй в интернете много. Почти в каждом городе есть водитель, который решил разнообразить свои рабочие будни.

«Для водителей, которые пользуются во время движения телефоном или каким-то другим гаджетом, предусмотрено административное наказание в размере одной тысячи пятисот рублей», — сказал начальник отдела технического надзора ГИБДД «Балашихинское» Александр Соколов.

Источник фото: телеканал «360»

За повторное нарушение удостоверение не отнимут, а снова выпишут штраф. Возможно, поэтому водители маршруток не особо боятся — то фильм включают, то разговаривают в мессенджерах по видеосвязи.

Источник фото: телеканал «360»

Если вы становитесь свидетелем такого недобросовестного управления транспотом, обязательно сфотографируйте это и не забудьте сделать снимок номера маршрутки. Также зафиксируйте время и место, где вы увидели водителя-нарушителя. Всю информацию вместе с фотодоказательствами отправляйте на сайт Госавтоинспекции.