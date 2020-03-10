Это не шутки — смотреть видео за рулем маршрутки. Как наказывают водителей-нарушителей?
«Водитель по своему телефону смотрел фильм, громкость на весь салон, телефон двигался, он его время от времени поправлял, смотреть неудобно! Ведь он работает, на общественном транспорте, садясь в маршрутку, мы ему доверяем свою жизнь! И это не единственный случай», — возмутился житель Балашихи. И он такой не один, недовольных пассажиров — масса.
Однако, в компании-перевозчике уверяют, что таких нарушений не было.
«По поводу этой ситуации в компании было проведено служебное расследование. Данные факты не подтвердились, потому что все маршрутки у нас оснащены видеонаблюдением», — сказала исполнительный директор компании-перевозчика Олеся Егорова.
Инспекторы ГИБДД выехали в специальный рейд. Останавливали каждую маршрутку, но за первые два часа с поличным, то есть с телефоном — никто не попался.
«Я лично не пользуюсь, у меня телефон видите какой, ничего здесь не посмотришь, а другие не знаю как», — делится один из водителей.
Однако, похожих историй в интернете много. Почти в каждом городе есть водитель, который решил разнообразить свои рабочие будни.
«Для водителей, которые пользуются во время движения телефоном или каким-то другим гаджетом, предусмотрено административное наказание в размере одной тысячи пятисот рублей», — сказал начальник отдела технического надзора ГИБДД «Балашихинское» Александр Соколов.
За повторное нарушение удостоверение не отнимут, а снова выпишут штраф. Возможно, поэтому водители маршруток не особо боятся — то фильм включают, то разговаривают в мессенджерах по видеосвязи.
Если вы становитесь свидетелем такого недобросовестного управления транспотом, обязательно сфотографируйте это и не забудьте сделать снимок номера маршрутки. Также зафиксируйте время и место, где вы увидели водителя-нарушителя. Всю информацию вместе с фотодоказательствами отправляйте на сайт Госавтоинспекции.