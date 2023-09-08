08 сентября 2023, 14:16
«Это не просто фамилии в бюллетенях». Депутат Игорь Коханый — о выборах в Подмосковье
Депутат Мособлдумы Игорь Коханый проверил избирательные участки в Жуковском
Депутат Мособлдумы Игорь Коханый посетил избирательные участки во Дворце культуры и лицее № 114 в Жуковском. Свой выбор он сделает позже в Люберцах.
Коханый отметил, что выборы определяют стратегию развития региона на ближайшие пять лет, поэтому важно исполнить свой гражданский долг.
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«Выборы — это не просто фамилия в бюллетене. Это определение стратегии развития всего региона и нашего любимого города на ближайшие пять лет. Поэтому давайте сделаем свой выбор», — сказал он.
Депутат сделает свой выбор позже по месту жительства — в Люберцах.
К 11:35 с помощью ДЭГ свой выбор сделали 202 668 человек. В общей сложности на дистанционное участие в голосовании в Московской области заявились 445 261 человек.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Жуковский
Единый день голосования
Выборы в Подмосковье — 2023
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