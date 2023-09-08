Подмосковье 08 сентября 2023, 14:16 «Это не просто фамилии в бюллетенях». Депутат Игорь Коханый — о выборах в Подмосковье Депутат Мособлдумы Игорь Коханый проверил избирательные участки в Жуковском Дмитрий Павлов

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Депутат Мособлдумы Игорь Коханый посетил избирательные участки во Дворце культуры и лицее № 114 в Жуковском. Свой выбор он сделает позже в Люберцах.

Коханый отметил, что выборы определяют стратегию развития региона на ближайшие пять лет, поэтому важно исполнить свой гражданский долг.

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«Выборы — это не просто фамилия в бюллетене. Это определение стратегии развития всего региона и нашего любимого города на ближайшие пять лет. Поэтому давайте сделаем свой выбор», — сказал он.

Депутат сделает свой выбор позже по месту жительства — в Люберцах.

К 11:35 с помощью ДЭГ свой выбор сделали 202 668 человек. В общей сложности на дистанционное участие в голосовании в Московской области заявились 445 261 человек.

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