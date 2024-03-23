Подмосковье 23 марта 2024, 22:35 «Это наша общая боль». Стихийный мемориал появился в Лобне Стихийный мемориал в память о жертвах теракта появился в Лобне Источник фото: Екатерина Дятловская

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Жители Лобни продолжают нести цветы, мягкие игрушки и листки со словами соболезнований семьям погибших при теракте в Crocus City Hall к мемориалу «Звонница». У здания городской администрации приспущены флаги.

В разных частях города на информационных стендах сегодня появились надписи «Скорбим. 22.03.2024 Москва Crocus City Hall».

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Жительница Лобни Диана Михеева не смогла сдержать слез.

«Это наша общая боль. Там погибли наши граждане, дети. Детей, чьих-то не бывает, все наши дети», — сказала Михеева.

По последним данным, число погибших в результате теракта достигло 133. Поисковые работы продолжаются, спасатели разбирают завалы. Пострадали свыше 100 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыла огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который унес жизни многих посетителей комплекса.