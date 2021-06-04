«Это наш тыл». Как в Подмосковье развивалось волонтерское движение

В Подмосковье в разгар пандемии неравнодушные жители стали активно помогать врачам, пожилым людям и всем, кто нуждался в поддержке. Весной прошлого года всех добровольцев объединили в движение «Волонтеры Подмосковья». О том, как развивалась организация, в интервью «360» на ПМЭФ рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

Движение «Волонтеры Подмосковья» возникло, наверное, в самый нужный момент — в разгар пандемии. С тех пор все, кто хочет помогать, держатся вместе, и от этого все только выигрывают.

«У нас в Московской области более 400 волонтерских организаций, они все были разъединены, и нам нужно было как-то объединить ребят. Но это все произошло очень органично и, наверное, в нужное время. Сегодня „Волонтеры Подмосковья“ — это мощное региональное движение. Нам в целом не важно, из какой ты организации. Ты можешь не состоять ни в какой организации, но, если ты хочешь и можешь помогать людям, если ты хочешь участвовать в наших проектах, добро пожаловать в нашу большую и дружную команду волонтеров», — сказала Екатерина Швелидзе.

Министр отметила, что движение развивается благодаря самим волонтерам. Среди участников организации появились лидеры, которые и ведут за собой добровольцев. За время существования движения удалось открыть штабы «Мы рядом» во многих округах. Сейчас таких точек на карте Подмосковья уже 60.

Во время пандемии волонтеры работали, не покладая рук. Помощь в тот момент нужна была многим.

«Ковид для нас был проверкой на прочность для всех и в том числе для наших волонтеров. Потому что в какой-то момент было и страшно, и неизвестно. Я с глубоким уважением и благодарностью отношусь к ребятам, восхищаюсь их смелостью и стойкостью. Мы за все это время помогли 40 тысячам жителей — это была доставка продуктов и лекарств, помощь по дому. Сейчас заявки падают, но у нас есть и другие задачи, и нам есть, что делать», — отметила Екатерина Швелидзе.

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, работа у волонтеров, действительно, осталась. Добровольцы нужны везде — на мероприятиях и в разных федеральных проектах.

«Мне кажется, что сейчас ни одно региональное мероприятие в Московской области не проходит без участия волонтеров. Ребята участвуют во многих федеральных проектах. Сейчас мы закончили работу над федеральным проектом формирования комфортной городской среды. Тысячи ребят помогали жителям голосовать за те объекты, которые будут благоустроены в 2022 году. Две тысячи добровольцев участвовало в субботнике. У нас очень много экологических и патриотических акций. Наши ребята до сих пор продолжают работать на пунктах вакцинации и в поликлиниках. Есть сотрудничество с коллегами и друзьями. Например, с музейным комплексом „Дорога памяти“, парк „Патриот“ — там тоже работают наши ребята. В целом, задач очень много и работы тоже», — подчеркнула министр.

Она рассказала, что за прошлый год движение открыло пять центров поддержки добровольчества. В этих центрах волонтеры учатся новому, узнают, кому и какая именно помощь нужна. Все проекты, которые запускает организация, помогают ей выйти на федеральный уровень. Чтобы все получалось, отметила Швелидзе, нужно общаться и налаживать контакты.

«Никакое объединение и никакая работа невозможна без коммуникаций, без человеческого и честного отношения друг к другу. Волонтеры — это люди, которые безвозмездно помогают другим. Если ты будешь разговаривать с волонтерами честно, слушать их и понимать, тогда все получится», — заявила она.

С коммуникацией волонтерам Подмосковья помогают первая в стране платформа и мобильное приложение для добровольцев.

«Сейчас на ней зарегистрированы 5,5 тысячи ребят. В первую очередь платформа нужна самим ребятам — это быстрый доступ, возможность понять, где, когда, кому и какая нужна помощь. Есть мобильное приложение, соответственно, вся эта коммуникация происходит как можно быстрее. Ребята сами грузят туда задачи. Есть раздел новостей, рассказы о наших волонтерах — это мощный и полезный ресурс. По сути, у тебя в телефоне — все о жизни волонтеров в Московской области», — пояснила министр.

Ведомству платформа тоже помогает. Благодаря ей появилась возможность отслеживать активность волонтеров. Самых отзывчивых будут награждать.

«Наибольшее количество волонтеров у нас в Балашихе, Серпухове, Красногорске и в Одинцове. А самые активные ребята, которые делают очень много добрых дел, совершают их в Рузе. Мы видим портрет волонтера. Для нас это полезная информация, потому что в этом году в Главном управлении социальных коммуникаций учредили нагрудный знак и грамоту за развитие добровольчества в Московской области. И уже вручили эти знаки восьми лучшим, самым активным волонтерам, которые как раз работали с нашей платформой. У нас есть много различных способов поощрения ребят. Для нас платформа — инструмент работы с волонтерами», — подчеркнула Екатерина Швелидзе.

Министр добавила, что поддерживать ребят очень важно. И в Московской области разработали для этого целый комплекс мер. Например, регион помогает получить деньги на реализацию волонтерских проектов.

«В этом году Московская область впервые подала заявку в федеральный проект „Регион добрых дел“. Мы уже отобрали самые лучшие проекты, отправили нашу заявку, и в ближайшее время ребята получат деньги на софинансирование своих проектов. Кроме того, у нас есть премия губернатора „Мы рядом“. В прошлом году 120 волонтеров получили по одному миллиону рублей», — рассказала Швелидзе.

Также за работу во время пандемии 200 ребят получили вознаграждение от губернатора в размере 50 тысяч рублей. И деньги — это не единственное поощрение.

«Например, совместно с Минкультом самым активным ребятам мы даем бесплатные походы в наши театры. Есть коммерческие партнеры — ребята получают бонусы, скидки, билеты и так далее. Впереди ждут еще много бонусов, обязательно будем поощрять наших ребят», — заявила министр.

Движение волонтеров постоянно расширяется. Уже сейчас в нем участвуют 400 организаций и более 10 тысяч человек.

«Костяк ребят остается — это наш тыл, проверенные временем ребята, на которых можно положиться. Но наши ряды пополняются, это правда. Люди видят, как здорово делать добрые дела, какую помощь они могут приносить. И люди, которые не состояли никогда ни в каких организациях, к нам приходят и помогают», — заключила Екатерина Швелидзе.