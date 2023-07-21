Подмосковье 21 июля 2023, 13:44 «Это ключевое». Андрей Воробьев — о диалоге с жителями для улучшения парков Подмосковья Губернатор Воробьев рассказал о важности диалога с жителями для развития парков Министерство культуры и туризма МО

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Жители Подмосковья могут напрямую влиять на благоустройство парков и вносить предложения по их дальнейшему развитию. Губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24» напомнил, как делать это быстро и легко — достаточно иметь под рукой смартфон.

«Активная коммуникация возможна через чат-боты. В каждом парке есть QR-код, перейдя по которому можно высказать пожелания. Написать, что еще не хватает. Где-то нужна дополнительная лавочка, а где-то ждут более масштабные перемены — фонтан, ресторан или пляж. Постоянный диалог с жителями — это ключевое», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Недавно в Подмосковье проводилось масштабное голосование о том, каких изменений жители ждут в своих городских парках. Опрос вызвал большой интерес — свои предложения волонтерам высказали более 72 тысяч человек, еще 133 тысячи проголосовали онлайн.

«Когда мы слышим друг друга, мы можем обеспечивать нужные перемены своевременно. Это приносит удовольствие и радость», — добавил глава региона.

Предложения, которые поступили от жителей в ходе последнего голосования, затронули множество тем. Кому-то нужны в парках дополнительные тренажеры, другие хотели бы видеть площадку для собак, велодорожки или новое освещение. Специалисты обрабатывают полученную информацию, которую учтут при планировании будущих работ.