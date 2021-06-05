Сенатор от Московской области Ольга Забралова уверена, что в Совете Федерации сможет принести пользу региону благодаря опыту, который получила за время работы в правительстве Подмосковья. О своих новых функциях она рассказала в интервью «360» на полях ПМЭФ.

«Очень благодарна губернатору Московской области за бесценный опыт, который я получила за восемь лет работы в социальной сфере, за то, что я пошла на тот уровень, где я смогу продолжать работу в интересах Подмосковья. Благодарна Совету Федерации, сенаторскому корпусу. Задач много, но это будет серьезная, плодотворная работа», — подчеркнула сенатор.

Забралова отметила, что когда знаешь все вопросы «на земле», то можешь принести еще больше пользы.

На прошлом ПМЭФ было заключено соглашение по развитию профессионального образования, которое очень востребовано в Подмосковье. Его выбирают половина выпускников девятых классов, для которых важно получить профессию, иметь заработок и проявить себя. Поэтому колледжи в области пользуются большой популярностью.

«У нас много стратегических партнеров, с которыми мы работаем. Например, мы подписали соглашение с „Ростелекомом“. Мы открыли IT-колледж в Красногорске. Подписали соглашение с Загорским трубным заводом, который находится в Сергиевом Посаде. У нас очень много партнеров: это и Mercedes, и „Шереметьево“, и „Домодедово“», — сказала она.

Студенты проходят практику на предприятиях, где осваивают современное оборудование, чтобы после окончания учебы выйти подготовленными.

«Поэтому подписание таких соглашений — билет в будущее для наших детей», — заявила Забралова.

Сейчас на некоторые специальности в колледжах серьезный конкурс — семь-восемь человек на место. Туда идут дети, для которых это осознанный выбор. Они понимают, что образование пригодится им в будущем.

Человек должен быть подготовлен, чтобы соответствовать современным запросам экономики. Поэтому в школах Подмосковья по поручению губернатора вводят единые стандарты внеурочной деятельности.

«С 1 сентября 2021 года уже 300 школ будут работать по новому стандарту. Мы ввели Scratch-программирование, решение олимпиадных задач, изучение современных языков программирования. Это то, что нужно детям», — рассказала сенатор.

Также в Подмосковье в рамках президентского нацпроекта расширяются два кластера: гуманитарный — на базе гимназии имени Примакова, и естественнонаучный — на базе физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном.

«Это наши ключевые школы, которые на своей базе вырабатывают новые стандарты и подходы к обучению. Они притягивают к себе детей не только из Московской области, но и со всей страны. Сильные и заинтересованные ребята, которые хотят углубленно изучать предметы, обучаются в наших кластерах», — отметила Забралова.

На базе гимназии имени Примакова сейчас строят новый образовательный центр. Физтех-лицей в Долгопрудном тоже ждут перемены: там построят технопарк и расширят кампус для проживания.

«Мы заинтересованы инфраструктурно расширить эти проекты, чтобы привлекать в регион самых лучших детей и преподавателей», — сказала сенатор.