«Это будет космос». Современную детскую больницу построят в Подмосковье

В Подмосковье начали реализовывать новый большой проект в сфере здравоохранения. В регионе появится современная детская больница, в которой будут оказывать помощь по 28 профилям, сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«У нас большой проект начинается по президентскому проекту. Нас поддержал Владимир Владимирович [Путин]. У нас нет современной детской больницы. То, что мы построим, это будет космос. Это большая клиника, которая может оказывать помощь малышам по 28 профилям», — сказал Андрей Воробьев в эфире «России 1».

Глава региона также рассказал об уникальной операционной, которая появилась в больнице в Королеве. Там врачи могут проводить сложнейшие операции разных профилей.

«Оно (оборудование в операционной — ред.) позволяет брать специалистам <…> второе мнение удаленным способом — телемедициной», — подчеркнул глава региона.

Андрей Воробьев добавил, что больница в Королеве теперь соответствует всем современным требованиям.