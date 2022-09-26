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Viber «Это большая гордость». Наблюдатели из Венесуэлы и Греции — о ходе референдума в Подмосковье Наблюдатель из Греции отметил высокий уровень подготовки референдума в Подмосковье

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На референдуме о территориальной принадлежности ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с первого дня голосования принимают участие международные наблюдатели. Работают они и на участках, которые открылись в 84 регионах России для тех, кто временно оставил свой родной дом. Избирательный процесс на высоком уровне организовали для беженцев в Московской области. Наблюдатели из Греции и Венесуэлы в беседе с «360» поделились впечатлениями от происходящего и настроениях голосующих.

«Меня пригласили сюда, чтобы увидеть все вместе с вами, и для меня это большая гордость. У людей, которые идут выбирать, — большая надежда. Они хотят верить в свое будущее и будущее своих детей», — рассказала наблюдатель из Венесуэлы Диа Надер де Эль-Андари.

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Она подчеркнула, что голосование организовали с соблюдением прав избирателей, а также с уважением к международным правовым нормам.

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Иностранный наблюдатель из Греции Константинос Андранику назвал проведение референдума историческим моментом не только для жителей территорий, которые голосуют, но и для всей России и, конечно, для всего мира.

«Мне кажется, что после этого референдума будущее для этих людей будет светлее. Почему? Потому что, как мы уже заметили, эти люди голосуют добровольно, без агитации, без каких-либо проблем. И мы общались с некоторыми из них. Я видел, что они приходят с радостью голосовать. Самое главное — без страха», — отметил Андранику.

Отдельно он обратил внимание на профессиональную работу УИК. По его словам, он уже не первый раз работает международным наблюдателем. И сейчас, хотя решение о проведении голосования приняли очень быстро, организовать голосование смогли на высоком уровне.

«Очень переживаю за этих людей, если честно. Я знаю, что у них последние месяцы, годы непростые. Но, конечно, я думаю, что скоро все будет хорошо. Нужно отметить, что люди уверенно голосуют. Это главное. И я желаю всем этим людям, чтобы они улыбались скоро снова», — заключил собеседник «360».

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