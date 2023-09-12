Подмосковье 12 сентября 2023, 12:49 Этнопарк «Кочевник» под Сергиевым Посадом пригласил гостей попробовать блюда бурятской кухни Этнопарк "Кочевник"

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В кафе этнопарка «Кочевник» в Сергиево-Посадском городском округе можно попробовать традиционное бурятское блюдо — буузы, а также другие изыски бурятской кухни. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Буузы — это паровые мясные пельмени, обычно из говядины или баранины. Форма напоминает юрту — традиционное жилище кочевников.

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Готовят буузы, заворачивая начинку в тонкое тесто, далее отправляют в пароварку. У блюда есть несколько вариантов начинки: мясо с луком и специями, а также комбинации с различными овощами или сыром.

«Кочевник» — это этнографический проект под открытым небом, который позволяет всем желающим познакомиться с аутентичными жилищами, бытом, традициями и культурой кочевых народов разных стран. Парк находится по адресу: Сергиево-Посадский городской округ, Хотьково, возле деревни Морозово.

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