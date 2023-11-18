Подмосковье 18 ноября 2023, 13:06 Этнокультурный фестиваль в Коломне собрал более 100 человек со всей России Телеканал «360»

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В Коломне проходит всероссийский молодежный этнокультурный фестиваль-лаборатория «Время традиций». На него приехали более 100 молодых людей из 30 регионов страны.

Такие кружева в конце 19-м века украшали наряды девушек из Рязанской области. Сейчас их можно найти в фондах музея и у Натальи Клопковой. Восемь лет она училась плетению кружева, изучала историю и особенности русских костюмов. Здесь каждая деталь пришита не просто так.

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«Рубаха называется хранцузская — на французский манер, потому что в горох. Рубаха с палетами — это значит, что женщина замужем», — рассказала ведущий методист Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Наталья Клопкова.

За четыре дня участники успеют посетить творческие дискуссии, поучаствовать в мастер-классах, познакомится с методами сохранения и популяризации фольклора.

«Это самые разные мероприятия обучающие — мастер-классы по проектированию, по работе с творческими коллективами, проводятся ДПИ и ремесла, то есть самые разные жанры и направления народного творчества и культурно-досуговой деятельности», — заявила координатор проекта «Время традиций» Мария Якунькина.

Украшением фестиваля станут концертные программы. Жители Коломны увидят выступления якутского студенческого театр, исполнителей из Бурятии, Республики Коми, Псковской области, Москвы. А студия «Театр образа» из Иванова привезла оригинальные коллекции костюмов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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