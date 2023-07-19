Подмосковье 19 июля 2023, 08:34 Этнофестиваль прошел в парке «Раздолье» в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Этнофестиваль «Культурная мозаика народов России» прошел в парке «Раздолье» в Одинцове. Гости поучаствовали в мастер-классах и научном шоу, посетили книжную ярмарку и познакомились с культурами народов мира.

Посетители этнофестиваля узнали о секретах культур других народов, поучаствовали в мастер-классах, научном шоу и услышали народные песни в современной обработке. Для гостей подготовили квест, книжную ярмарку и встречи с писателями.

Также на фестивале подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди библиотекарей. Лауреатом 2-й степени стала специалист Жаворонковской библиотеки Ирина Сергеева.

Пока взрослые зажигали под народные хиты, юные посетители парка познакомились с играми народов мира. Завершился фестиваль общим хороводом.

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