«Этими работами нужно жить». «Новый Иерусалим» представил «Енисейский меридиан»

Выставка работ заслуженного художника России Николая Рыбакова открылась сегодня в МВК «Новый Иерусалим». На экспозиции «Енисейский меридиан» представлено около 50 картин и эмалей. На открытие выставки приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, он поблагодарил художника за выбор подмосковного музея, за неповторимый стиль его работ и призвал всех ценителей искусства не пропустить это уникальное событие.

Источник фото: njerusalem.ru

«Я удивился тому, что мы с вами земляки. Мы оба с берегов Енисея, из Красноярска. Николай Рыбаков очень оригинально, по-своему видит мир, видит интерпретацию тех или иных событий, людей и вообще состояния. И сегодня мне очень приятно, что из Санкт-Петербурга вы здесь у нас, что благодаря работникам музея это место становится все более и более популярным. У нас сейчас здесь гремит Шагал, очень много русских художников разных веков. И очень приятно, что вы с нами здесь. И я очень надеюсь, что за это время с вашими работами смогут познакомиться, в ваших работах разберутся, в ваши работы влюбятся. Может быть, и не нужно в ваших работах разбираться, а нужно просто жить ими», — поприветствовал художника губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«После выставки в Русском музее я со всем своим багажом, по счастливым обстоятельствам, очутился в „Новом Иерусалиме“, в достойном месте. Но задолго до этого я получил приглашение от Андрея Юрьевича по рекомендации кураторской поддержки Даши Намдакова. Руководство проекта взял на себя Василий Кузнецов. Моя родная Российская академия проявляет постоянно внимание, поддержку в продвижении моего творческого продукта по России. Сотрудники музея тепло приняли меня и на высоком профессиональном уровне подготовили мой вернисаж. Всем моя благодарность, спасибо», — обратился к собравшимся Николай Рыбаков.

Я точно чувствую, что я оказался в таком месте, где мне комфортно, где мне хочется жить и творить дальше. И то, что глава Московской области поддерживает культуру и искусство, это очень важно. Я не знаю другого губернатора, который бы так смело проводил линию культуры в жизнь Николай Рыбаков заслуженный художник России

На выставке «Енисейский меридиан» в «Новом Иерусалиме» посетители смогут увидеть около двух десятков живописных и порядка трех десятков графических работ художника.

Источник фото: njerusalem.ru

Николай Рыбаков — заслуженный художник России, лауреат общесоюзного конкурса «Золотая кисть» (Москва, 1991), лауреат Балтийской биеннале графики (1995), французского Национального общества изящных искусств (Лувр, 2012), участник множества отечественных и зарубежных выставок.

Художник еще в 80-х годах обратился к археологическому и этнографическому материалу, много путешествовал по Сибири от Таймыра до Тувы, участвовал в экспедициях. Николай Рыбаков сформировал свой собственный неповторимый художественный стиль. Работы автора пластичны, фактурны и экспрессивны. В картинах прослеживается влияние на взгляд художника различных впечатлений — от неолитического искусства Минусинской котловины до следов манихеев в Хакасии периода раннего Средневековья.

Выставка нашего художника-сибиряка Рыбакова — это не цирк и не театр. Здесь чаще всего художник заставляет думать, разбираться, что изображено на картинах, почему такие краски, почему именно такая интерпретация того или иного события Андрей Воробьев губернатор Московской области

Источник фото: njerusalem.ru

«Что касается Николая Иосифовича, я хочу его еще раз поприветствовать. Очень приятно, что из Петербурга он оказался здесь, в нашем „Новом Иерусалиме“. Музей сейчас на подъеме. Мы сейчас проезжали — парковка полна. И сегодня Шагал, а завтра будут здесь и Ренуар, и другие известные художники выставляться. И я уверен, что выставки наших художников, в частности, Николая Рыбакова, будут тоже очень интересны. Очень надеюсь, что эти залы будут полны людей, которые разбираются в культуре, в искусстве, в живописи, во всем том, что здесь представлено», — отметил Андрей Воробьев.

Работы художника представлены в Третьяковской галерее, Русском музее и Музее Востока. Впервые выставка картин Николая Рыбакова проходит в подмосковном музее. Для посетителей экспозиция «Енисейский меридиан» будет открыта до 11 мая 2020 года.