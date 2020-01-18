    18 января 2020, 17:44

    «Этими работами нужно жить». «Новый Иерусалим» представил «Енисейский меридиан»

    Анастасия Максимовских, Екатерина Малашенко

    Выставка работ заслуженного художника России Николая Рыбакова открылась сегодня в МВК «Новый Иерусалим». На экспозиции «Енисейский меридиан» представлено около 50 картин и эмалей. На открытие выставки приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, он поблагодарил художника за выбор подмосковного музея, за неповторимый стиль его работ и призвал всех ценителей искусства не пропустить это уникальное событие.
    «Этими работами нужно жить». «Новый Иерусалим» представил «Енисейский меридиан» | Изображение 1
    Источник фото: njerusalem.ru

    «Я удивился тому, что мы с вами земляки. Мы оба с берегов Енисея, из Красноярска. Николай Рыбаков очень оригинально, по-своему видит мир, видит интерпретацию тех или иных событий, людей и вообще состояния. И сегодня мне очень приятно, что из Санкт-Петербурга вы здесь у нас, что благодаря работникам музея это место становится все более и более популярным. У нас сейчас здесь гремит Шагал, очень много русских художников разных веков. И очень приятно, что вы с нами здесь. И я очень надеюсь, что за это время с вашими работами смогут познакомиться, в ваших работах разберутся, в ваши работы влюбятся. Может быть, и не нужно в ваших работах разбираться, а нужно просто жить ими», — поприветствовал художника губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    «После выставки в Русском музее я со всем своим багажом, по счастливым обстоятельствам, очутился в „Новом Иерусалиме“, в достойном месте. Но задолго до этого я получил приглашение от Андрея Юрьевича по рекомендации кураторской поддержки Даши Намдакова. Руководство проекта взял на себя Василий Кузнецов. Моя родная Российская академия проявляет постоянно внимание, поддержку в продвижении моего творческого продукта по России. Сотрудники музея тепло приняли меня и на высоком профессиональном уровне подготовили мой вернисаж. Всем моя благодарность, спасибо», — обратился к собравшимся Николай Рыбаков.

    Я точно чувствую, что я оказался в таком месте, где мне комфортно, где мне хочется жить и творить дальше. И то, что глава Московской области поддерживает культуру и искусство, это очень важно. Я не знаю другого губернатора, который бы так смело проводил линию культуры в жизнь

    Николай Рыбаковзаслуженный художник России

    На выставке «Енисейский меридиан» в «Новом Иерусалиме» посетители смогут увидеть около двух десятков живописных и порядка трех десятков графических работ художника.

    «Этими работами нужно жить». «Новый Иерусалим» представил «Енисейский меридиан» | Изображение 2
    Источник фото: njerusalem.ru

    Николай Рыбаков — заслуженный художник России, лауреат общесоюзного конкурса «Золотая кисть» (Москва, 1991), лауреат Балтийской биеннале графики (1995), французского Национального общества изящных искусств (Лувр, 2012), участник множества отечественных и зарубежных выставок.

    Художник еще в 80-х годах обратился к археологическому и этнографическому материалу, много путешествовал по Сибири от Таймыра до Тувы, участвовал в экспедициях. Николай Рыбаков сформировал свой собственный неповторимый художественный стиль. Работы автора пластичны, фактурны и экспрессивны. В картинах прослеживается влияние на взгляд художника различных впечатлений — от неолитического искусства Минусинской котловины до следов манихеев в Хакасии периода раннего Средневековья.

    Выставка нашего художника-сибиряка Рыбакова — это не цирк и не театр. Здесь чаще всего художник заставляет думать, разбираться, что изображено на картинах, почему такие краски, почему именно такая интерпретация того или иного события

    Андрей Воробьевгубернатор Московской области
    «Этими работами нужно жить». «Новый Иерусалим» представил «Енисейский меридиан» | Изображение 3
    Источник фото: njerusalem.ru

    «Что касается Николая Иосифовича, я хочу его еще раз поприветствовать. Очень приятно, что из Петербурга он оказался здесь, в нашем „Новом Иерусалиме“. Музей сейчас на подъеме. Мы сейчас проезжали — парковка полна. И сегодня Шагал, а завтра будут здесь и Ренуар, и другие известные художники выставляться. И я уверен, что выставки наших художников, в частности, Николая Рыбакова, будут тоже очень интересны. Очень надеюсь, что эти залы будут полны людей, которые разбираются в культуре, в искусстве, в живописи, во всем том, что здесь представлено», — отметил Андрей Воробьев.

    Работы художника представлены в Третьяковской галерее, Русском музее и Музее Востока. Впервые выставка картин Николая Рыбакова проходит в подмосковном музее. Для посетителей экспозиция «Енисейский меридиан» будет открыта до 11 мая 2020 года.